Cracovia. Krzysztof Danielewicz: W Warcie była atmosfera, a w Cracovii graliśmy fajną piłkę za trenera Stawowego Jacek Żukowski

Krzysztof Danielewicz walnie przyczynił się do awansu Warty Poznań do ekstraklasy. Wcześniej uczestniczył w awansie „Pasów” w 2013 do najwyższej klasy rozgrywkowej i rozegrał w ich barwach w niej jeden sezon. W niedzielę o godz. 15 oba zespoły zagrają przy ul. Kałuży.