Cracovia. Marcin Dudziński: Dziś trenerzy mają znacznie większe możliwości niż dawniej

Marcin Dudziński był piłkarzem Cracovii i przeszedł z nią szlak z trzeciej ligi do ekstraklasy. Od ponad miesiąca jest trenerem zespołu juniorów do lat 16.

- Jak się zaczyna drogę trenerską, to każdy chce pracować jak najwyżej, w jak najlepszym klubie – mówi Dudziński. - Nie mogę powiedzieć, że się spodziewałem powrotu do Cracovii, ale życie nie znosi próżni. Dostałem propozycję od prezesa Tabisza, bym objął rocznik 2005, chłopców, którzy nie grają w Centralnej Lidze Juniorów, a których mam przygotować do tego, by tam trafili. Starszy rocznik – 2004 prowadzi Michał Guja – współpracujemy.

Dudziński pracował w Pogoni Miechów, szkolił też młodzików w Akademii w Gołczy, a ostatnio pracował w IV-ligowej Słomniczance i m.in. ograł Cracovię II. Musiał zrezygnować z tych funkcji. - W Słomniczance zostawiłem grupę bardzo zaangażowanych ludzi – działaczy i piłkarzy – opowiada.

Dołączył do klubu, w którym jest coraz więcej ludzi związanych w przeszłości z Cracovią, jak Marcin Cabaj, Piotr Giza, Andrzej Paszkiewicz. Z czego będzie rozliczany? - Ostatnio Cracovia nie miała młodszego rocznika juniora młodszego. Ci, którzy się nie zmieścili w CLJ szli na wypożyczenia i różnie było z treningami, a dziś trzeba mieć regularne zajęcia. Celem nadrzędnym było więc stworzenie takiej drużyny, by mieć ją w intensywnym treningu – mówi trener. - Chodzi o to, by jak najwięcej chłopaków awansowało do CLJ. My gramy swoją ligę w Podokręgu Kraków. Aktualnie mam 17 – 18 zawodników. Cały czas ktoś przychodzi.

Nadzór nad wszystkimi zespołami młodzieżowymi sprawuje trener Robert Kasperczyk. Jest wspólny plan na wszystkie zespoły.

- Każdy musi przedstawić koordynatorowi swoją koncepcję gry i musi się ona mieścić w pewnych obszarach, ale za wiele rzeczy nie jest narzuconych. Nie ma lustrzanego odbicia np. drużyny juniorów starszych i młodszych, ale jest wspólne DNA – mówi Dudziński. - Jesteśmy w stałym kontakcie.

Dudziński robił kurs UEFA A, brakuje mu dwóch zjazdów na AWF-ie, by go zakończyć. Na razie ma licencję warunkową, a kurs ma ukończyć w październiku.

- Pracę w Cracovii potraktowałem jako wyróżnienie, nie pracowałem nigdy w dużym klubie – mówi Dudziński. - Rysują się ciekawe perspektywy.

Młody stażem trener ma porównanie, z tym, jak sam trenował jako junior. - Świadomość trenerów jest teraz nieporównywalnie większa. Dobór środków treningowych, możliwości rozwoju – kursy, kurso-konferencje, staże – tego dawniej nie było. A najważniejsze jest to, z kim pracuje się na co dzień. Od ludzi można nauczyć się najwięcej. To jest najbardziej istotne. Gdyby można było przenieść dzisiejsze realia do dawnych czasów, gdy byłem młodym piłkarzem - wzdycha Dudziński. - Teraz jest inna infrastruktura, podejście do młodych piłkarzy. Ja pierwszy raz dowiedziałem się o taktyce, gdy byłem seniorem. A teraz struktury gry uczymy nastolatków. Największa różnica jest właśnie w taktyce. Opieka zdrowotna jest zupełnie inna – badania, zwraca się uwagę na szczegóły.

Jak długo Dudziński zamierza być trenerem młodzieży?

- W piłce trudno coś planować – mówi. - Na pewno poziom emocji, przyjemnego stresu jest inny w pracy z seniorami. Jeżeli miałbym wybrać, to pewnie kiedyś widziałbym się w seniorskim futbolu.

