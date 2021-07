Cracovia. O dwóch takich, którzy przyszli z Puszczy. Gotowi na ekstraklasę?

Cracovii przygotował młodzieżowca na poprzedni sezon. To przecież po roku spędzonym w Puszczy Karol Niemczycki zajął miejsce w bramce "Pasów". Ale Niemczycki właśnie przestał być młodzieżowcem, no i w ekipie Michała Probierza trwa właśnie rywalizacja o miejsce w składzie zarezerwowane dla gracza urodzonego najpóźniej w 2000 roku.

- Na pewno dojrzał jako piłkarz i zdecydowanie uwypuklił swoje atuty. Przede wszystkim jednak Michał musi w dalszym ciągu bardzo dużo pracować. Co istotne: on ma świadomość swoich plusów i minusów. A to jest najważniejsze, żeby się rozwijać - podkreśla szkoleniowiec "Żubrów" Tomasz Tułacz.

Rakoczy, rocznik 2002, jest jednym z kandydatów. Rozgrywający, dobrze wyszkolony technicznie, kreatywny, w I-ligowej Puszczy zaliczył sześć asyst, gola nie zdobył.

- To jest zawodnik ofensywny, który może grać na trzech pozycjach, w zależności od ustawienia zespołu - jako "dziesiątka", lub na lewym bądź prawym skrzydle. Umiejętności piłkarskie ma ponadprzeciętne, to przecież kapitan reprezentacji Polski w jego roczniku - podkreśla Tułacz. - Ale w dzisiejszej piłce do tych umiejętności trzeba dołożyć motorykę, sposób poruszania się. A tutaj Michał ma sporo do poprawy. I on jest tego świadomy, sam nad tym pracuje, ma trenera personalnego.