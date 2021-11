Cracovia. Probierz nie wbija już szpilek przed derbami

Generalnie Probierz, nie tak jak przed wieloma derbowymi spotkaniami, jest mniej emocjonalny, nie wbija już „szpileczek” w przeciwników.

- Nastąpiła u mnie zmiana – mówi. - Dodam, że bardzo często między krytyką, a kopaniem jest kolosalna różnica. U nas gdy ktoś powie, że chce o coś walczyć, to jest mu to wypominane, mówi się, że jest oszołomem. Gdy ja skakałem przy linii bocznej to mówili, że wariat, a gdy ktoś tak robił za granicą, to mówiono, że fenomenalnie gra z drużyną. Kiedyś powiedziałem po czterdziestce coraz więcej ludzi może mnie pocałować gdzieś. Mam 49 lat i to jest dalej aktualne.