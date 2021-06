Cracovia sięga po duńskiego rozgrywającego. To piąty transfer "Pasów" w tym okienku

25-latek jest pomocnikiem, ma doskonałe warunki fizyczne – 190 cm wzrostu. A w ogóle w 100 spotkaniach dla Lyngby strzelił 16 goli i miał 11 asyst. Podpisał z nim kontrakt w lipcu 2017. Zawodnikiem klubu z okolic Kopenhagi z krótką przerwą pozostał aż do teraz .Pomógł zespołowi w ponownym awansie do Superligaen oraz rozegrał cztery mecze w kwalifikacjach do Ligi Europy UEFA. Pod koniec swojej obecności w klubie został także kapitanem zespołu. Wczesniej grał tylko w duńskich klubach: Hvidovre, Norsjaelland, Vestsjaelland, Fredericii, Lyngby, Vejle, Silkeborgu. Ma na koncie trzy występy w reprezentacji Danii do lat 20 i jeden w olimpijskiej na IO w 2016 r.

Rasmussen to rozgrywający, ale ostatni sezon nie był dla niego zbyt udany. Wraz z zespołem Lyngby opuścił bowiem duńską ekstraklasę. Na pocieszenie pozostał mu fakt, że został wybrany najlepszym zawodnikiem zespołu. Jeśli chodzi o jego dokonania indywidualne, to w ostatnim sezonie zdobył siedem bramek i zanotował trzy asysty, rozegrał 34 mecze.

Z Pelle'm, czy bez niego?

Rasmussen miał ważny kontrakt z zespołem do 30 czerwca 2023 r. więc Cracovia pozyskując go, musiała zapłacić. Portal transfermarkt.de wycenia go na 400 tys. zł. Duńczyk ma podobne parametry do Holendra Pellego van Amersfoorta (193 cm), gra na podobnej pozycji. Czyżby więc szykował się transfer van Amersfoorta z "Pasów"? Najbliższe dni dadzą odpowiedź na to pytanie. Cracovia zaczyna przygotowania do sezonu w poniedziałek 14 czerwca.