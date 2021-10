Cracovia. Wielki powrót do "Pasów". Stefan Majewski przychodzi w innej roli

Rozwój akademii

Majewskiego przedstawił wieceprezes ds. sportowych, jednocześnie trener Cracovii Michał Probierz: - Gdy początkowo zmienialiśmy oblicze grup młodzieżowych, wprowadziliśmy wiele jeśli chodzi o grupy młodzieżowe. Mamy wielu dodatkowych trenerów, powstał ośrodek w Rącznej. Doskonalimy ją i pierwszym ruchem było dojście Mirka Hajdy (szef wyszkolenia – przyp.). Pracujemy nad rozwojem, od teraz Stefan Majewski zostaje dyrektorem sportowym. Miło go powitać u nas, to doświadczony człowiek, długo pracował w PZPN, zna wielu ludzi. Chcemy to wykorzystać. Chcemy, by współpracował z grupami młodzieżowymi i pierwszą drużyną.