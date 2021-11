Cracovia. Znamy następcę Michała Probierza - to Jacek Zieliński [AKTUALIZACJA]

Jacek Zieliński trenerem

Szkoleniowiec podpisał kontrakt do 30 czerwca 2023. Przejmie schedę po Michale Probierzu, z którym klub rozstał się dzień wcześniej.

- Bardzo się cieszę, że mogę być znowu z wami. Przeżyłem w Cracovii fantastyczne chwile i nie mogę się doczekać ponownego spotkania oraz pierwszego meczu po powrocie. - powiedział Jacek Zieliński po podpisaniu umowy.

Jacek Zieliński to szkoleniowiec, który pracował w Cracovii w latach 2015–2017. Najpierw utrzymał zespół, przejmując go po Robercie Podolińskim, w kolejnym sezonie zajął 4. miejsce i awansował do eliminacji Ligi Europy. Cracovia po raz pierwszy zagrała w tych rozgrywkach, ale odpadła w pierwszej rundzie, przerywając ze Szekndiją Tetowo (0:2 na wyjeździe, 1:2 u siebie), a w następnym sezonie ekstraklasy zajęła 14. miejsce.