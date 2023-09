Cukinia marynowana w curry według Koła Gospodyń Wiejskich. Nie może jej zabraknąć w spiżarni [PRZEPIS]

Cukinia marynowana w curry [PRZEPIS]

Składniki

2,5 kg cukinii

7 szklanek wody (zalewa)

1,5 szklanki octu 10%(zalewa)

2 szklanki cukru (zalewa)

1,5 łyżki soli (zalewa)

1 łyżka curry (zalewa)

2 cebule (pocięte w plastry)

gorczyca, pieprz i ziele angielskie

Sposób przygotowania:

Cukinię umyć i odciąć końcówki. Pokroić wzdłuż, a potem na półplasterki. Na spód wyparzonych słoików włożyć po plastrze cebuli, wsypać 1/2 łyżeczki gorczycy, 2-3 ziarenka pieprzu i 1 ziele angielskie. Do słoików dosyć ciasno włożyć półplasterki cukinii. Pozostawić minimum 1 cm wolnego miejsca od krawędzi słoika.

Składniki zalewy podgrzać i wymieszać tak, aby wszystko połączyło się w jednolitą zalewę. Wypełnić nią słoiki – zostawić przynajmniej 0,5 cm od krawędzi. Dobrze zakręć. Pasteryzować ok. 10 minut, a następnie odstawić do góry nogami do ostygnięcia.