Cypis porwał tłumy w Space Club w Czchowie. To pierwszy w tym klubie występ kontrowersyjnego artysty przed sądecką publicznością Anna Jaros

Space Club w Czchowie zorganizował koncert Cypisa. Klub praktycznie pękał w szwach. Podczas imprezy głównie młodzi bawili się do piosenek kontrowersyjnego muzyka, których nie odważyła się grać żadna stacja radiowa, jednak mimo wszystko cieszą się one dużą popularnością. Cypis jest autorem m.in. słynnej piosenki "Koksu pięć gram...", o której stało się głośno także w Azji. Producent muzyczny jest znany z kontrowersyjnych treści, w których występuje wiele wulgaryzmów, mimo to praktycznie każda jego piosenka staje się hitem sieci, albo viralem. Zobacz zdjęcia.