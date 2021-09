Czternasta edycja festiwalu kina niezależnego Mastercard Off Camera zakończona. Do kogo trafiły nagrody?

Krakowska Nagroda Filmowa w wysokości 25.000 dolarów powędrowała do reżyserki hiszpańskiego filmu „Last Days of Spring” - Isabel Lamberti. W swoim pełnometrażowym debiucie powraca ona do bohatera zrealizowanego przed kilkoma laty krótkiego filmu, aby odtworzyć prawdziwą historię, jaka stała się udziałem jego rodziny.

Mieszkająca w slumsach na obrzeżach Madrytu familia Gabarre Mendoza nie ma łatwego życia, ale mimo to stara się należycie celebrować każdy dzień. Sytuacja niespodziewanie komplikuje się z chwilą, gdy na skutek sprzedaży ziemi bohaterowie dowiadują się, że muszą opuścić dom, wybudowany siłą własnych rąk.

Z pozycji wnikliwego, ale i pełnego empatii obserwatora towarzyszy im z kamerą reżyserka, zacierając delikatną granicę pomiędzy fikcją a dokumentem. Ten kameralny dramat jest pełną emocji opowieścią o społecznych nierównościach, zawodnym systemie i sile rodzinnych więzi.