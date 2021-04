Czy literatura może pomóc w walce o lepsze środowisko naturalne? Odpowiedź przyniesie tegoroczna edycja Festiwalu Conrada

Urodzona w Meksyku hiszpańskojęzyczna pisarka i eseistka Valeria Luiselli to uznana autorka powieści fabularnych i książek z gatunku non-fiction. Jej debiutancka powieść „Nieważcy” (2012) została nagrodzona „Los Angeles Times” Book Prize, a „Historia moich zębów” (2013) - otrzymała National Book Critics Circle Award. Najnowsze dzieło pisarki to „Archiwum zagubionych dzieci” (2019). Książka ta, nominowana do Nagrody Bookera, jest pierwszym utworem autorki napisanym w języku angielskim.

George Saunders to jeden z najwybitniejszych amerykańskich pisarzy, twórca opowiadań, powieści, esejów i książek dla dzieci. Od dwudziestu lat wykłada kreatywne pisanie na Syracuse University. Zanim napisał pierwszą powieść, tworzył opowiadania, za które był wielokrotnie nagradzany. Pierwsza powieść Saundersa, „Lincoln w Bardo”, za którą zdobył Międzynarodową Nagrodę Bookera, powstała w 2017 roku. Najnowszą książką pisarza jest „A Swim in a Pond in the Rain” – studium opowiadań czterech rosyjskich pisarzy: Czechowa, Gogola, Tołstoja i Turgieniewa.

Rozmowy z wybitnymi intelektualistami

Nowością tegorocznej edycji Festiwalu Conrada będzie cykl comiesięcznych wydarzeń, w ramach którego od maja do grudnia będziemy spotykać się z wybitnymi intelektualistkami i intelektualistami, zatytułowany „Natura przyszłości”.