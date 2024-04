Czy można było uniknąć tragedii podczas halnego? Zakopane bada swoje drzewa, a co może zrobić prywatny właściciel? Łukasz Bobek

Badania drzew tomografem komputerowym w Zakopanem UM Zakopane

Drzewa, które 1 kwietnia padły pod naporem halnego i zabiły dwie osoby w Zakopanem nie rosły na terenie miejskim. - Miasto nie odpowiadało za ich stan – takie oświadczenie przedstawił zakopiański urząd miasta po wielkanocnej tragedii. Teraz prokuratura będzie ustalała, czy właściciele terenu w odpowiedni sposób dbali o drzewostan, by ten nie zagrażał ludziom. Czy jednak zwykły mieszkaniec jest w stanie ocenić, czy drzewo jest chore? Okazuje się, że jest to bardzo trudne do określenia.