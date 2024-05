Czy to już czas na grzybobranie? 7-letni Radek Bąk z Uścia Gorlickiego twierdzi, że tak!

Sprawdzając swoją miejscówkę razem z tatą, jak co roku w Uściu Gorlickim miłośnik grzybobrania Radek Bąk (7 lat) znalazł pierwsze prawdziwki. Dwa zdrowe okazy, jakby czekały na chłopca w znanym miejscu, do tego udało się zebrać kilka garści kurek. W sam raz do uduszenia na maśle pod jajecznicę.

- Mimo że skromnie było ostatnio z deszczem, grzyby zaczynają już się pojawiać w naszym regionie - mówi Paweł Bąk, tata chłopca. - Miejmy nadzieję, że ten rok będzie szczęśliwy i urodzajny dla grzybiarzy. Życzymy tego wszystkim amatorom grzybobrania - dodaje Paweł.

Radek na naszych łamach zaistniał w lipcu ubiegłego roku. Wówczas znalazł borowika giganta. Nikt z Czytelników większym do końca minionego sezonu grzybowego się nie pochwalił, więc tytuł "króla grzybobrania" wciąż należy do Radka. Olbrzym ważył aż 1152 g, a średnica jego kapelusza to blisko 30 cm.