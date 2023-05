Debata o spalarni śmieci w Nowym Sączu pełna emocji. „Będziemy tu umierać na raka”- mówili przeciwnicy inwestycji

- To było dla nas ogromne zaskoczenie. Przecież on reprezentuje inwestora czyli firmę Newag w sprawach dotyczących spalarni. Dlaczego on zasiadał przy stole wśród reprezentantów Urzędu Miasta? To, że osoba, która na zlecenie UM przygotowywała dokumenty do zmiany studium powołała go jako eksperta, było dla nas bardzo zaskakujące. To jest konflikt interesów - mówi Ewa Stasiak-Kubacka, przewodnicząca komitetu Stop spalarni.