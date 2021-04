Derby Krakowa. Wisła Kraków gra z Cracovią o prestiż i wyższe miejsce w tabeli

W sobotę o godz. 20 rozpoczną się derby, w których tym razem Wisła podejmie Cracovię. Starcie odwiecznych rywali tym razem będzie gorące jedynie na boisku. Mecz zostanie bowiem rozegrany bez udziału publiczności. W ostatnich tygodniach piłkarskie życie dopisało jednak taki scenariusz, że stawka potyczki „Białej Gwiazdy” z „Pasami” jeszcze wzrosła.

Kilka tygodni temu Wisła miała kilka punktów przewagi nad Cracovią i wydawało się, że będzie kontrolować sytuację. W futbolu niczego jednak nie można być pewnym. „Biała Gwiazda” przegrała kolejne cztery mecze, a że w tym samym czasie rywal zza między stanął mocniej na nogach, notując choćby remis z Legią w Warszawie i wygraną z Wisłą Płock, to różnica punktowa dzieląca drużyny z dwóch stron Błoń zmalała prawie do zera, dokładnie do jednego punktu. To oznacza jedno - zwycięzca będzie wyżej w tabeli po tym spotkaniu. Przy remisie wyżej pozostanie Wisła.

„Pasy” wyszły z kryzysu, Wisła w nim tkwi Biorąc pod uwagę występy obu drużyn i to, co w nich zaprezentowały, faworytem sobotniego meczu jest Cracovia. Trener Michał Probierz unika jednak takiego stawiania sprawy.

- W derbach zazwyczaj nie ma faworytów - mówi szkoleniowiec. - W ostatnim meczu z Wisłą Kraków było bardzo dużo agresji, nerwowości, a trzeba mimo wszystko skupić się na graniu w piłkę i to będziemy chcieli zrobić. Z kolei Peter Hyballa koncentruje się na mentalnym podniesieniu swojej drużyny, naznaczonej fatalną passą porażek. - Po meczu z Zagłębiem rozmawiałem indywidualnie z każdym z zawodników, który grał - zdradza Niemiec. - Mamy dużo młodych piłkarzy, którzy nie są przyzwyczajeni do takich sytuacji. Trzeba ich było mentalnie podbudować. Powiedziałem im, że w nich wierzę, żeby się nie denerwowali, żeby robili swoje.

Hyballa uderza też w wysokie tony, gdy mówi: - Tego meczu nie zagramy dla nas, dla naszych premii. Zagramy przede wszystkim dla kibiców, którzy kochają ten klub. Będziemy biegać, walczyć, grać dla tych wszystkich, którzy niestety, nie będą mogli być na stadionie. Dla wszystkich tych, którzy będą stać na autostradzie przez osiem godzin. Dla wszystkich pielęgniarek, które po dwadzieścia godzin spędzają w szpitalach przy chorych na koronawirusa. Dla czeladnika w piekarni, który codziennie musi wstawać o drugiej w nocy, żeby zarobić parę groszy. Dla tych wszystkich osób, które mają w tym momencie o wiele gorzej od nas piłkarzy, trenerów. Dla nich wszystkich będziemy grać, walczyć, bo oni na to zasługują.

Hyballa mówi o Cracovii, Probierz o Wiśle nie chce Również w ocenie rywali więcej do powiedzenia miał Hyballa, który chwalił Cracovię, mówiąc: - Jest to trudna drużyna, która potrafi grać w ustawieniu 1-4-4-2, ale również z trójką w obronie. Grają bardzo dynamicznie, długimi podaniami, często w defensywnym ustawieniu. Poprawili się w tym w ostatnim czasie. Będą to trudne derby, bo dla jednej i drugiej drużyny jest to bardzo emocjonalny mecz. Cieszę jednak na to spotkanie.

Probierz wypowiedział się na temat Wisły lapidarnie: - Nie mnie oceniać zespół przeciwnika, każdy ma swoje problemy i bardziej zajmuję się swoim podwórkiem. Kontuzje ważnych piłkarzy przed derbami Obaj szkoleniowcy mają problemy kadrowe przed tym meczem. W Wiśle nie zagrają: Adi Mehremić, Uros Radaković, Vullnet Basha, Nikola Kuveljić i Kacper Duda. W Cracovii pod dużym znakiem zapytania stoi występ Pellego van Amersfoorta i Rivaldinho. Obaj doznali kontuzji w środowym meczu z Wisłą Płock. Do tej dwójki trzeba jeszcze dopisać nazwisko Michala Siplaka.

Fatalny bilans Michała Probierza w derbach Krakowa W grudniu, gdy Peter Hyballa debiutował na trenerskiej ławce Wisły, obie drużyny podzieliły się punktami na stadionie Cracovii po remisie 1:1. Teraz „Biała Gwiazda” będzie chciała wygrać na swoim stadionie, a Michał Probierz, który ma fatalny bilans meczów z Wisłą, odkąd został trenerem Cracovii, mówi: - Oby te derby zakończyły się takim samym wynikiem, jak te, które wygraliśmy tam 1:0.

To były jedyne derby, wygrane w roli szkoleniowca „Pasów” przez Probierza. Do tego bilansu musi on dodać jeden remis i aż pięć porażek. Jak będzie tym razem, przekonamy się w sobotni wieczór.

