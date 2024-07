Do trzech razy sztuka? Radni sejmiku podejmą dziś kolejną próbę wyboru marszałka Małopolski

W poniedziałek 1 lipca rozpoczęła się kolejna sesja sejmiku województwa małopolskiego. Chwilę przed jej rozpoczęciem odbyły się zebrania klubów PiS i KO, podczas których, jak mogliśmy usłyszeć, zajmowano się kwestią wyboru marszałka. Czy zostanie nim Łukasz Kmita czy jednak ktoś inny?

- To będzie zależało od radnych. To nie jest tak, że Jarosław Kaczyński decyduje, kto wybiera marszałka i kto ma zostać marszałkiem, tylko radni. Wierzę, że wreszcie dotarliśmy do takiego momentu, kiedy demokracja w Małopolsce zwycięży i dobro Małopolan, a nie zgodnie z pismem szefa struktur PiS-u dobro PiS-u - mówił Miłosz Motyka, radny klubu Trzecia Droga - Polskie Stronnictwo Ludowe.

Dodał też, że w razie wyborów jego ugrupowanie jest gotowe do nich stanąć. - Jarosław Kaczyński to doskonale wie i wie, jakie to jest dla niego ryzyko. Zdaje sobie sprawę, że są to wybory, które mógłby przegrać, my na te wybory jesteśmy gotowi.