"Dojrzałe Kino". W Kinie Pod Baranami specjalny seans i dyskusja o filmie tylko dla seniorów

„Supernova” to wzruszająca historia o miłości i pożegnaniu. "Piękny, czuły, złamie wasze serca na pół" - tak o filmie Harry`ego Macqueena napisała recenzentka Devon Ivie.

Sam i Tusker są razem od ponad 20 lat i kochają się bezgranicznie. Kiedy okazuje się, że niedługo mogą zostać rozdzieleni przez chorobę Tuskera, wyruszają w długą podróż przez malownicze zakątki Wielkiej Brytanii, by spotkać się ze znajomymi i rodziną. Wspólna podróż to także ostatnie chwile, by spędzić wspólnie czas w zdrowiu. Z każdym kolejnym dniem bohaterowie odkrywają jednak, że podchodzą zupełnie inaczej do tego, co jeszcze przed nimi, a ich związek zostaje wystawiony na najtrudniejszą próbę.

Twórca filmu, Harry Macqueen, wnikliwie odmalowuje portret głęboko romantycznej relacji, jednocześnie zadając głęboko filozoficzne pytania na temat naszej tożsamości i śmiertelności.