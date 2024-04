Domowe drożdżówki – jak zrobić? Trzy przepisy na pyszne domowe drożdżówki [PRZEPISY]

Świeża, pachnąca domowa drożdżówka to prawdziwy rarytas. Zebraliśmy dla Was przepisy na trzy różne domowe drożdżówki: drożdżowe wiosenne motylki, klasyczne drożdżówki z serem i cynamonowe zawijańce.

Domowe drożdżówki: drożdżowe wiosenne motylki [PRZEPIS]

Składniki ciasto: mąka - 3 szklanki

kostka do pieczenia Kasia – 200 gramów

suche drożdże - 7 gramów

cukier - 150 gramów

jajka - 2 sztuki

białko jajka - 1 sztuka

mleko – 0,5 szklanki

sól - 1 szczypta Składniki na nadzienie: marmolada

obrane migdały - 4 łyżki Sposób przygotowania:

1. W misce wymieszaj mieszadłami miksera: mąkę, cukier, rozpuszczone w mleku drożdże, sól, 2 jajka i kostkę do pieczenia Kasia.

2. Następnie przełóż ciasto na stół i zagnieć w kulkę. Przykryj ściereczką i odstaw na 30 minut do wyrośnięcia.

3. Wyrośnięte ciasto podziel na dwie części. Każdą rozwałkuj na cienki prostokąt o wymiarach ok. 37x30 cm i podziel na 6 prostokątów. Nierówne brzegi odetnij.

4. Migdały drobno posiekaj. Kawałki ciasta posmaruj marmoladą i posyp posiekanymi migdałami.

5. Najpierw dwa boki prostokąta zawiń do środka na marmoladę, a następnie pozostałe dwa złóż w ten sposób aby utworzyły kwadratowe paczuszki.

6. Paczuszki przełóż do góry dnem i natnij z dwóch stron, zostawiając środek nie przecięty. Nacięte miejsca wywiń do góry tak by było dobrze widać przekrój roladki. Uformuj motylki.

7. Motylki ułóż na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Doklej czułki zrobione z resztek ciasta i posmaruj białkiem jajka. Wstaw do nagrzanego do 180°C piekarnika i piecz około 15 minut. Klasyczne drożdżówki z serem. Fot. materiały prasowe

Domowe drożdżówki: klasyczne drożdżówki z serem [PRZEPIS]

Składniki na ciasto

mąka pszenna - 350 gramów

kostka do pieczenia Kasia - 50 gramów

cukier - 100 gramów

mleko - 160 mililitrów

jajka - 2 sztuki

drożdże - 20 gramów

mąka do podsypania Składniki na nadzienie twaróg - 200 gramów

cukier - 2 łyżki

jajko - 1 sztuka Dodatkowo nektarynki - 3 sztuki Sposób przygotowania:

1. Kostkę do pieczenia Kasia roztop w rondelku. Drożdże pokrusz, dodaj łyżkę cukru, łyżkę mąki i tyle letniego mleka, by otrzymany zaczyn miał gęstość śmietanki. Odstaw do wyrośnięcia.

2. Do miski wsyp pozostałą mąkę i cukier, dodaj jajka, pozostałe mleko i wyrośnięty zaczyn. Na koniec dodaj roztopioną i przestudzoną Kasię. Wszystko razem wymieszaj.

3. Ciasto przełóż na podsypany mąką stół i zagnieć na gładkie ciasto. Przykryj ściereczką i odstaw do wyrośnięcia.

4. Gdy ciasto podwoi objętość zagnieć je jeszcze raz i rozwałkuj na prostokątny placek o grubości około 1 cm. Ciasto potnij, wzdłuż dłuższego boku na 8 dwucentymetrowych pasków.

5. Każdy pasek skręć spiralnie i ułóż na wyłożonej papierem do pieczenia płaskiej blaszce, tworząc ślimaczki. Odstaw do wyrośnięcia.

6. Jajko roztrzep widelcem. Pół roztrzepanego jajka odłóż do posmarowania bułeczek, resztę wymieszaj z cukrem i twarogiem. Na środku każdej bułeczki połóż łyżkę masy serowej.

7. Nektarynki umyj, potnij na ósemki i ułóż na warstwie sera. Pozostałym jajkiem posmaruj wyrośnięte ciasto. Wstaw do nagrzanego do 170°C piekarnika i piecz około 20 minut. Cynamonowe zawijańce. Fot. materiały prasowe

Domowe drożdżówki: cynamonowe zawijańce [PRZEPIS]

Składniki na ciasto

mleko półtłuste - 300 mililitrów

kostka do pieczenia Kasia – 125 gramów

mąka - 700 gramów

suszone drożdże - 7 gramów

drobny cukier - 100 gramów

średnie jajko - 1 sztuka Składniki na nadzienie skórka z 1 cytryny

mielony cynamon - 3 łyżeczki

żurawina - 125 gramów

posiekane migdały - 50 gramów

średnie jajko - 1 sztuka

cukier kryształ - 60 gramów Sposób przygotowania:

1. Rozpuść kostkę do pieczenia Kasia w rondelku na małym ogniu. Dodaj mleko i podgrzej do letniej temperatury.

2. W osobnej misce dokładnie połącz 650 g mąki z drożdżami. W celu przygotowania rozczynu dodaj cukier, jajko i roztopioną Kasię z mlekiem i za pomocą drewnianej łyżki lub miksera z końcówkami ucierającymi (hakowymi) mieszaj do otrzymania konsystencji ciasta. Rozczyn przykryj wilgotną ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce na pół godziny.

3. Piekarnik nagrzej do 220°C (piekarnik z termoobiegiem – do 200°C, oznaczenie piekarnika – 7). Jeśli rozczyn za bardzo się klei, dodaj do niego pozostałe 50 g mąki, a następnie równomiernie rozwałkuj ciasto, aby uzyskać prostokąt o grubości ok. 1 cm.

4. Rozsyp po powierzchni ciasta mieszankę z żurawiny, cynamonu, migdałów i skórki z cytryny. Ciasto zwiń jak roladę i pokrój na plastry o szerokości 2 cm. Ułóż na formie wyłożonej papierem do pieczenia.

5. Roztrzep jajko, posmaruj nim bułeczki i posyp cukrem kryształem.

6. Piecz przez 15-20 minut w nagrzanym piekarniku, aż nabiorą złotego koloru.

