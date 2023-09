Domowe dżemy z owoców. Niebanalne przetwory pachnące ziołami [PRZEPISY]

Aby popularne dżemy i konfitury miały wyjątkową, nieoczywistą nutę smakową, warto do nich dodać zioła i przyprawy korzenne. To idealne składniki wynoszące „zwykłe” domowe przetwory na kulinarne wyżyny. Jak je wykorzystywać i do jakich owoców lub warzyw pasują najlepiej?

Lato to najlepszy czas na zamknięcie w słoikach jego najlepszych smaków: zrobienie kompotu z truskawek, konfitury z wiśni, marmolady ze śliwek albo nietypowych dżemów z warzyw, jak cukinia, dynia czy zielone pomidory.

Nieprawdą jest, że mogą do nich trafić produkty gorszej jakości – czyli miękkie, przejrzałe, przywiędłe, ponieważ mają niekorzystny wpływ na smak i konsystencję przetworów. Jedyne owoce, które w stanie miękkim nadają się do wyrobu dżemów czy soków, to truskawki i maliny, pod warunkiem, że tylko lekko puszczają sok; jeśli da się wyczuć, że zaczęły fermentować, mogą się zepsuć. Pod żadnym pozorem nie wolno używać składników, które nawet w minimalnym stopniu zaczęły pleśnieć – nawet wykrojenie zajętej części nie pomoże, ponieważ zarodniki pleśni są już w całym owocu.

Słodkie przetwory – co dodać, by wzbogacić ich smak

Tradycyjnie do słodkich przetworów dodaje się jedynie cukier, ale warto pomyśleć, jak wzbogacić lub zaostrzyć ich smak i aromat, wykorzystując dobrze znane przyprawy. Taki owocowy dżem w ostrzejszej wersji stanie się doskonałym dodatkiem do pieczonych mięs albo deski serów.

Sok z cytryny albo kwasek cytrynowy pasują do wszystkich przetworów – dodają im orzeźwiającej nuty i pomagają zachować piękny naturalny kolor.

pasują do wszystkich przetworów – dodają im orzeźwiającej nuty i pomagają zachować piękny naturalny kolor. Goździki podkreślają smak i aromat śliwek (na słodko i marynowanych), gruszek oraz jabłek.

podkreślają smak i aromat śliwek (na słodko i marynowanych), gruszek oraz jabłek. Cynamon stworzony jest do przetworów z jabłek; pasuje też do śliwek (zwłaszcza węgierek), gruszek, moreli i truskawek.

stworzony jest do przetworów z jabłek; pasuje też do śliwek (zwłaszcza węgierek), gruszek, moreli i truskawek. Pieprz dodaje pikantnej nuty przetworom z wiśni, truskawek i ze śliwek.

dodaje pikantnej nuty przetworom z wiśni, truskawek i ze śliwek. Chili pasuje do czerwonych porzeczek, malin, śliwek, truskawek i wiśni.

pasuje do czerwonych porzeczek, malin, śliwek, truskawek i wiśni. Rozmaryn można dodawać do przetworów z moreli, brzoskwiń, gruszek czy borówek.

można dodawać do przetworów z moreli, brzoskwiń, gruszek czy borówek. Bazylia doskonale uzupełnia smak truskawek i moreli oraz – oczywiście – pomidorów.

doskonale uzupełnia smak truskawek i moreli oraz – oczywiście – pomidorów. Kolendra nadaje się do truskawek, jagód, śliwek i pomidorów.

nadaje się do truskawek, jagód, śliwek i pomidorów. Tymianek komponuje się z gruszkami, morelami, truskawkami, czerwonymi porzeczkami i pomidorami.

komponuje się z gruszkami, morelami, truskawkami, czerwonymi porzeczkami i pomidorami. Jałowiec dodaje się do czerwonych i czarnych porzeczek, agrestu oraz brzoskwiń.

dodaje się do czerwonych i czarnych porzeczek, agrestu oraz brzoskwiń. Kurkuma ożywi kolor przetworów z wszelkich żółtych owoców.

ożywi kolor przetworów z wszelkich żółtych owoców. Ziele angielskie podkreśla smak przetworów z dyni, śliwek i pomarańczy.

podkreśla smak przetworów z dyni, śliwek i pomarańczy. Gałka muszkatołowa pasuje do malin, jabłek, a także dyni.

pasuje do malin, jabłek, a także dyni. Imbir dodaje się do truskawek, brzoskwiń i rabarbaru.

W polskiej kuchni najpopularniejsze są dżemy z truskawek, malin i wiśni. Appetita podpowiada, jak zmodyfikować tradycyjne przepisy, aby móc cieszyć ich smakiem nie tylko do popularnych kanapek, ale także pieczonego kurczaka czy grillowanego sera.

Dżem truskawkowy z bazylią i pieprzem [PRZEPIS]

Składniki: 1 kg truskawek

40 dag drobnego cukru

opakowanie pektyny do dżemów

łyżka kwasku cytrynowego Appetita

2 łyżki bazylii Appetita

2 łyżki pieprzu kolorowego Appetita Wykonanie:

Truskawki oczyścić z szypułek, opłukać i przełożyć do rondla z grubym dnem. Dodać cukier wymieszany z pektyną i kwaskiem cytrynowym, bazylię oraz pieprz. Doprowadzić do wrzenia, zmiksować blenderem, gotować jeszcze 5 min bez przykrycia, stale mieszając. Gorący dżem przełożyć do słoiczków, zakręcić, postawić do góry dnem i zostawić do ostygnięcia.

Dżem wiśniowy z chili i tymiankiem [PRZEPIS]

Składniki: 1 kg wiśni

łyżeczka papryki chili mielone Appetita

2 łyżki tymianku Appetita

35 dag brązowego cukru

150 ml octu z czerwonego wina



Wykonanie:

Wiśnie umyć, wydrylować. Do rondla z grubym dnem wsypać cukier, rozgrzać, skarmelizować. Dolać ocet, wymieszać do rozpuszczenia karmelu. Wrzucić wiśnie i przyprawy. Gotować bez przykrycia, często mieszając, aż dżem wyraźnie zgęstnieje. Gorący przełożyć do słoiczków, zakręcić, postawić do góry dnem i zostawić do ostygnięcia.

Korzenny dżem malinowy [PRZEPIS]

Składniki: 50 dag malin

20 dag cukru

łyżeczka kwasku cytrynowego Appetita

po dużej szczypcie imbiru mielonego i gałki muszkatołowej Appetita

szczypta chili mielonego Appetita

po 2-3 ziarenka jałowca i ziela angielskiego Appetita

Wykonanie:

Maliny przebrać, wrzucić do rondla z grubym dnem. Wsypać cukier i kwasek cytrynowy, wrzucić ziarenka jałowca i ziela angielskiego. Doprowadzić do wrzenia, gotować ok. 15 min bez przykrycia, często mieszając. Wsypać imbir, gałkę i chili, wymieszać, gotować jeszcze 5 min. Wyjąć ziele i jałowiec. Gorący dżem przełożyć do słoiczków, zakręcić, postawić do góry dnem i zostawić do ostygnięcia.

Najłatwiejsze sypane ciasto ze śliwkami na świecie