Przetwory jak u babci! Zobacz przepisy Koła Gospodyń Wiejskich na marmolady, konfitury, dżemy, ogórki i sałatki na zimę

Konfitura kokosowo-wiśniowa, gruszki w syropie z rozmarynem, ogórki w zalewie słodko-kwaśnej z kurkumą czy sałatka z ogórków i białej kapusty – to tylko niektóre z przepisów, jakimi podzieliły się z nami panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Konaszówki. Jeżeli więc chcecie przygotować smaczne przetwory na zimę – skorzystajcie z tych przepisów.

Panie ze Stowarzyszenia KGW w Konaszówce (gmina Książ Wielki) dzięki swojej zapobiegliwości chcąc cieszyć się smakiem owoców z przydomowych ogrodów i sadów w środku zimy , przygotowują z nich aromatyczne konfitury .Przetwory będą pełne smaku i aromatu , jeżeli wybierzemy najlepszej jakości owoce. Dojrzałe, ale nie przejrzałe, bo takie są za miękkie i mogą mieć posmak fermentu. Najlepiej zbierane w bezdeszczowej porze, bo wtedy maja intensywniejszy smak. Są też odporniejsze na psucie się. Zobacz, jakie przetwory z warzyw i owoców.

Przetwory na zimę Koła Gospodyń Wiejskich z Konaszówki:

Kokosowo-wiśniowa konfitura

Dżem truskawkowo-jabłkowy

Truskawki z leśnym akcentem

Gruszki w syropie z rozmarynem

Suszone pomidory w oliwie z ziołami

Sos słodko-kwaśny na zimę

Ogórki w zalewie słodko-kwaśnej z kurkumą

Kapary na zimę do słoików

Sałatka z ogórków i białej kapusty

Papryka konserwowa na zimę

Ucierana galaretka z czarnej porzeczki bez gotowania i pasteryzowania

Kokosowo-wiśniowa konfitura [PRZEPIS]

Kokosowo-wiśniowa konfitura. Fot. KGW z Konaszówki Składniki: 1 kg dojrzałych wiśni

1 opakowanie Żelfixu 2:1

½ kg cukru

2 łyżki wiórek kokosowych

Wykonanie:

Wiśnie umyć,wydrylować, odważyć 1 kg. Żelfix wymieszać z owocami, zagotować ciągle mieszając, dodać ½ kg cukru, ponownie zagotować, dodać wiórka kokosowe, gotować 3 minuty..Zdjąć z ognia, mieszać do zaniku piany. Gorącą konfiturę nałożyć do słoików, szczelnie zamknąć. Pozostawić na 5 minut do góry dnem.

Dżem truskawkowo–jabłkowy [PRZEPIS]

Dżem truskawkowo–jabłkowy. Fot. KGW z Konaszówki Składniki: 60 dag truskawek

40 dag jabłek (obranych , bez gniazd nasiennych)

Żelfix 3:1

35 dag cukru

½ łyżeczki cynamonu

Wykonanie

Truskawki umyć, odszypułkować. Jabłka umyć, obrać ze skórki, wykroić gniazda nasienne, pokroić w kostkę. Owoce przełożyć do garnka, dodać żelfix, wymieszać i zagotować. Wsypać cukier i cynamon, gotować ok. 1 min. Pianę zebrać łyżką cedzakową.

Truskawki z leśnym akcentem [PRZEPIS]

Truskawki z leśnym akcentem. Fot. KGW z Konaszówki Składniki: 90 dag truskawek

10 dag czarnych jagód

cukier żelujący 3:1

Wykonanie

Truskawki umyć, odszypułkować, większe pokroić na cząstki, przełożyć do garnka. Jagody umyć i przebrać. Do truskawek dodać cukier żelujący dokładnie wymieszać i zagotować,ciągle mieszając. Gotować 2 minuty, wsypać jagody i gotować jeszcze ok. 1 minutę. Zdjąć z ognia, usunąć pianę. Słoiczki napełnić po brzegi, pokrywki szczelnie zakręcić i postawić na ok. 5 minut do góry dnem.

Gruszki w syropie z rozmarynem [PRZEPIS]

Gruszki w syropie z rozmarynem. Fot. KGW z Konaszówki Składniki 2 kg średniej wielkości twardych gruszek

400 ml wody

1 kg cukru

1 łyżeczka gorczycy

10 goździków

1 laska cynamonu

5 gałązek rozmarynu

600 ml octu winnego Wykonanie:

Gruszki umyć, obrać. Każdą przekroić wzdłuż na połowę. Łyżeczką wydrążyć gniazda nasienne. Wodę zagotować z cukrem. Dodać gorczycę , goździki, cynamon i rozmaryn. Gotować 2-3 minuty.

Wlać ocet winny, włożyć gruszki. Gotować je ok. 20 min na małym ogniu. Gruszki i gałązki rozmarynu umieść w słoikach. Zalać gorącym syropem .Słoiki dokładnie zakręcić. Wstawić je w garnku wyścielanym ściereczką. Zalać gorącą wodą tak, aby sięgała mniej więcej do ¾ wysokości słoików. Zagotować, a potem pasteryzować ok. 20 minut. Ewentualnie można wstawić słoiki do piekarnika i od momentu nagrzania się go do 120 stopni trzymać słoiki ok. 45 min. Zdj. 0285

Suszone pomidory w oliwie z ziołami [PRZEPIS]

Suszone pomidory w oliwie z ziołami. Fot. KGW z Konaszówki Składniki 2 kg dojrzałych, mięsistych pomidorów (najlepsze malinowe)

ok. 300 ml oliwy lub oleju słonecznikowego

1 duży ząb czosnku

sól

po kilka listków świeżej bazylii i po małej gałązce oregano do każdego słoiczka

kawałeczek papryczki chili

kilkanaście ziaren pieprzu kolorowego

Wykonanie:

Odszypułkowane, umyte pomidory podzielić wzdłuż na połówki. Wydrążyć nasiona .Ułożyć na ruszcie z piekarnika. Delikatnie posolić. Ruszt z pomidorami umieścić w piekarniku. Pod ruszt dać blachę przykrytą folią aluminiową (ma ona dwojakie zadanie: przyśpiesza proces suszenia i zabezpiecza piekarnik przed kapiącym sokiem). Pomidory suszyć w temperaturze 60-70 stopni do momentu, aż staną się gumowate i pozbawione soku, ale nie za suche. Trwa to około 8 godzin. Co jakiś czas podwyższać temp. Do 100 stopni i suszyć przy uchylonych drzwiczkach, aby odprowadzić nadmiar wilgoci.

Gotowe włożyć do wyparzonych słoiczków (każdy o poj. 120 ml). Dać drobno pokrojony czosnek, po 2-3 listki bazylii, 1 gałązce oregano i po 2-3 ziarna pieprzu kolorowego.

Papryczkę chili pokroić na wąskie obrączki i dać po 2-3 do każdego słoiczka. Wszystkie dodatki powinny być suche.

Oliwę podgrzać, ale nie za mocno (na tyle, aby później złapała zakrętka) i ostrożnie zalać zawartość słoiczków. Zakręcić wyparzonymi nakrętkami i odwrócić do góry dnem. Można zalać zimną oliwą, ale wówczas należy przechowywać je w lodówce.

Sos słodko-kwaśny na zimę [PRZEPIS]

Sos słodko-kwaśny na zimę. Fot. KGW z Konaszówki Składniki: 3 kg pomidorów

1 kg cebuli

1 kg papryki kolorowej

1 puszka kukurydzy (340g)

1 puszka ananasów (netto 340g)

2-3 łyżki musztardy (np. sarepskiej)

1 łyżka soli

½ szklanki soku z 2-3 cytryn

1 łyżeczka papryki słodkiej mielonej

¼ - ½ łyżeczki papryki ostrej mielonej

½ łyżeczki pieprzu czarnego mielonego

1-2 duże ząbki czosnku przeciśnięte przez praskę

1-2 łyżki oliwy (oleju)

5 łyżek cukru

2 łyżki mąki ziemniaczanej

Wykonanie:

Pomidory umyć, naciąć, sparzyć wrzątkiem i pokroić w kostkę. Cebulę obrać i pokroić w piórka .Do dużego rondla dać pomidory, cebulę, łyżkę soli i gotować bez pokrywki 60-80 minut, od czasu do czasu mieszając drewnianą łopatką i szurając po dnie, aby zapobiec ewentualnemu przywieraniu warzyw.

Paprykę umyć, usunąć gniazda nasienne i pokroić w kostkę. Ananasy odcedzić z syropu i również pokroić w kostkę. Kukurydzę odcedzić. Te trzy składniki dodać do gotujących się pomidorów z cebulą i gotować jeszcze 30-40 minut, od czasu do czasu mieszając. W czasie gotowania dać pozostałe składniki: musztardę, oliwę, sok z cytryny, czosnek, cukier, pieprz, obie papryki mielone i ewentualnie sól do smaku. Pod koniec gotowania wlać zawiesinę mąki ziemniaczanej w syropie z ananasów, dokładnie wymieszać i jeszcze przez chwilę gotować.

Przełożyć do wyparzonych słoików, zamknąć i pasteryzować 25 minut. Po całkowitym przestudzeniu odstawić w chłodne miejsce.

Ogórki w zalewie słodko-kwaśnej z kurkumą [PRZEPIS]

Ogórki w zalewie słodko-kwaśnej z kurkumą. Fot. KGW z Konaszówki Składniki: 2 kg ogórków gruntowych

5 dużych ząbków czosnku

koperek zielony

gorczyca

liście laurowe i ziele angielskie Zalewa: 3 szklanki wody

1szklanka octu 10%

1 szklanka cukru

1 łyżeczka ziela angielskiego

1 łyżeczka gorczycy

2 liście laurowe

szczypta pieprzu

2 duże cebule

2 płaskie łyżki soli

10-15 g mielonej kurkumy

Wykonanie:

Ogórki umyć. Ułożyć w słojach na baldachimach kopru, dodać ząbek czosnku, krążki cebuli, gorczycę. Zrobić zalewę: zagotować razem wszystkie składniki około 5 minut na małym ogniu. Natychmiast po zestawieniu z ognia zalać nią ogórki (należy zwrócić uwagę na fakt, iż kurkuma łatwo barwi, pozostawiając plamy, więc należy zachować ostrożność). Słoje zakręcić i pasteryzować ok. 5 min.

Kapary na zimę do słoików [PRZEPIS]

Kapary na zimę do słoików. Fot. KGW z Konaszówki Składniki: 100 g zielonych owoców nasturcji

100 ml octu winnego

20 g cukru

listek laurowy

kilka ziarenek czarnego pieprzu

2 ziela angielskie

goździk

sól na czubek łyżeczki

Wykonanie

Przebrane i oczyszczone owoce nasturcji umyć i gotować 5 minut w osolonej wodzie. Odlać wodę i przełożyć owoce do słoiczków.

Z octu, 1/4 szklanki wody i przypraw ugotować zalewę. Zalać nią owoce.

Pasteryzować 15 minut. Jako przypraw możesz również użyć 2 cm kawałek cynamonu i 3 goździki. Będą bardziej łagodne w smaku.

Sałatka z ogórków i białej kapusty [PRZEPIS]

Sałatka z ogórków i białej kapusty. Fot. KGW z Konaszówki Składniki: 1 kg ogórków ze skórą

2 główki kapusty

1 kg cebuli

1 kg papryki czerwonej

5-6 ząbków czosnku

6 -7 marchewek Zalewa: 2 szklanki cukru

1 szklanka oleju

2 szklanki octu

2 łyżeczki pieprzu

4 łyżki soli

kilka ziaren ziela angielskiego

kilka liści laurowych

Wykonanie:

Ogórki ze skórką poszatkować w plastry, kapustę poszatkować, cebulę pokroić w piórka, paprykę i marchew też pokroić w cienkie paski. Poszatkowane warzywa wymieszać z wygniecionym przez praskę czosnkiem i wszystko posolić 2 łyżkami soli. Odstawić na 1-2 godzin. Pozostałe składniki wlać do garnka i wszystko zagotować,wymieszać i ostudzić, następnie całość zalać i wymieszać, zostawić jeszcze na ½ godziny aby się przegryzło. Powkładać do słoików i pasteryzować ok. 15 minut.

Papryka konserwowa na zimę [PRZEPIS]

Papryka konserwowa na zimę. Fot. KGW z Konaszówki Składniki papryka - dowolna ilość (powinna być gruba i mięsista) Zalewa: 1 szklanka octu 10%

1 łyżka soli

6 szklanek wody

8-9 czubatych łyżek cukru

liść laurowy

ziele angielskie (3 ziarna na słoik)

pieprz w ziarnach (5 ziaren na słoik)

gorczyca (1/2 łyżeczki na słoik)

cebula (po 2 plastry na słoik)

oliwa (1 łyżka na słoik)

Wykonanie:

Paprykę umyć, usunąć gniazda nasienne, odsączyć. W wyparzone słoiki powkładać przyprawy. Układać ciasno pokrojoną paprykę, dwa plastry cebuli, oliwę, zalać ciepłą zalewą, dokręcić. Pasteryzować grubą paprykę 20 min .

Ucierana galaretka z czarnej porzeczki bez gotowania i pasteryzowania [PRZEPIS]

Ucierana galaretka z czarnej porzeczki bez gotowania i pasteryzowania. Fot. KGW z Konaszówki Składniki 1 kg czarnej porzeczki

1 kg cukru Wykonanie:

Porzeczkę obrać z liści i ogonków, opłukać, osuszyć i przetrzeć przez durszlak za pomocą pałki. Tak przetartą porzeczkę ponownie przetrzeć, ale tym razem przez sitko o bardzo drobnych oczkach. Mus, który w ten sposób uzyskamy przełożyć do makutry, dodać cukier i pałką ucierać do czasu aż cukier całkowicie się rozpuści i będzie niewyczuwalny, a galaretka zgęstnieje i lekko spieni się na powierzchni. Zajmuje to dość dużo czasu - przyrządzenie galaretki z 1 kg owoców zajmuje prawie 3 godziny, ale warto , bo galaretka zachowuje smak i zapach świeżych owoców! Warto podzielić owoce na dwie lub trzy części i ucierać je partiami, gdyż wtedy będzie łatwiej. Gotową galaretkę przełożyć do czystych i suchych słoiczków i mocno zakręcić. Galaretka zawiera dużo cukru, więc nie trzeba jej już gotować, na pewno się nie popsuje gdy zamkniecie ją w słoiczkach.

