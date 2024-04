Domowe przetwory. Konfitura z rabarbaru [PRZEPIS]

Przepis na domową konfiturę z rabarbaru naszej Czytelniczki Anny Loski. Warto przygotować kilka słoików, by zimą cieszyć się smakiem lata!

Domowa konfitura z rabarbaru. Fot. Anna Loska



Składniki

1 kg rabarbaru

300 g cukru





Wykonanie

Rabarbar myjemy i kroimy mniej więcej na dwucentymetrowe kawałki - nie obieramy go ze skórki. Rabarbar zasypujemy cukrem i odstawiamy na kilka godzin, żeby puścił sok. Następnie rabarbar smażymy na bardzo małym ogniu, do czasu osiągnięcia pożądanej konsystencji. Pamiętamy o częstym mieszaniu, aby konfitura podczas smażenia się nie przypaliła. Gorącą konfiturę przekładamy do słoiczków i odstawiamy do góry dnem.