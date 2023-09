Szybkie dżemy dla zapracowanych w nowoczesnym wydaniu [PRZEPISY]

Domowe dżemy. Duzi i mali, bez względu na szerokość geograficzną i czas w którym żyją, zajadają się konfiturami. Jaki jest sekret idealnego dżemu? Tak naprawdę wszystko zależy od naszej kreatywności i osobistych preferencji smakowych. Dla miłośników nieco kwaskowych słodyczy najlepsze będą śliwki i czarne porzeczki. Osoby, które lubią pikantne przyprawy, do swoich przetworów mogą dodać szczyptę chili. W kuchni warto eksperymentować. Dodatki w postaci imbiru, kurkumy czy miodu nadadzą naszym konfiturom rozgrzewających właściwości i będą doskonałą przekąską w okresie jesienno-zimowym. Przygotowując samodzielnie konfitury warto pamiętać o zrobieniu kilku słoiczków więcej… będzie to bardzo apetyczna forma podziękowania dla mam i babć, które w dzieciństwie same przygotowywały dla nas słodkie przetwory.