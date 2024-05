Domowe przetwory wracają do łask [KULINARNE TRENDY, PRZEPISY]

Domowe przetwory. Ponad połowa z z nas uważa, że najlepsze jest to co domowe i wykonane ze sprawdzonych składników: sosy, przeciery, domowe przetwory czy wypieki. Dlaczego warto się trochę „pomęczyć” i przygotować przetwory własnoręcznie?

Domowe przetwory przywodzą na myśl spiżarki naszych babć i pozwalają wrócić do niezapomnianych smaków dzieciństwa. Przecież w środku zimy najbardziej smakować będzie konfitura przygotowana jeszcze latem, własnoręcznie z najlepszych w tym sezonie owoców. Smak dzieciństwa, który pamiętamy, warto urozmaicić bakaliami. Suszone owoce doskonale nadają się do domowych przetworów, dodając im wyjątkowy smak. Dlaczego więc nie spróbować w tym roku? Właśnie po to, by zimą cieszyć się smakiem jabłkowej konfitury z rodzynkami lub bakaliowego chutney’a z dodatkiem malinowych pomidorów.

Zrobione w domu smakuje lepiej

Homemade jest jednym z mikrotrendów, który na stałe wpisał się w nasz kulinarny świat. Według przeprowadzonych przez markę Bakalland badań, ponad połowa z nas uważa, że najlepsze jest to co domowe i wykonane ze sprawdzonych składników: sosy, przeciery, domowe przetwory czy wypieki. Uwielbiamy eksperymentować w kuchni, a także często wracamy do smaków naszego dzieciństwa, dodając do nich odrobinę nowoczesności. Na portalach społecznościowych z dumą pokazujemy to, co udało nam się przygotować w domowym zaciszu.

Powrót do korzeni

Dlaczego ten mikrotrend stał się tak popularny? To proste – dzięki temu, że gotujemy sami, dobrze wiemy, co znajduje się w składzie naszych dań, dbamy o ich jakość i smak, a przy okazji odkrywamy w sobie niezliczone kulinarne talenty.

- Komfortem, a zarazem prawdziwą umiejętnością, jest dziś robienie własnych domowych przetworów (według tradycyjnych receptur z nutą nowoczesności) oraz przygotowywanie domowych wypieków - podkreśla Zuzanna Skalska, analityk trendów, współtwórca Trendbooka Bakalland. - Powrót do korzeni to chyba najważniejsza rzecz, którą każdy z nas we współczesnym świecie powinien zrobić i zapamiętać. Według raportu ONZ w 2050 roku ponad 75 procent mieszkańców Ziemi będzie mieszkać w zurbanizowanych strefach – czyli megamiastach i już dziś wiadomo, że będziemy mieć problem z wyżywieniem wszystkich mieszkańców naszej planety. Dlatego tak ważne jest wprowadzenie nowych trendów i nawyków żywieniowych. Jednym słowem rozpocznijmy czas powrotu do korzeni już dziś.

Przepis na konfiturę z jabłek i rodzynek z odrobiną cynamonu

Składniki na 6 słoiczków

1 kg jabłek

100 g Rodzynek luksusowych Bakalland

150 g Rodzynek bursztynowych Bakalland

1 łyżka cynamonu

pół szklanki wody

3 łyżki brązowego cukru

sok z połowy cytryny Wykonanie

Jabłka obrać ze skórki, usunąć z nich gniazda nasienne i pokroić w cienkie kawałki (jabłka można też zetrzeć na tarce). Następnie do garnka wlać wodę, dodać pokrojone jabłka, cukier, cynamon i sok z cytryny. Smażyć na małym ogniu, często mieszając. Kiedy jabłka będą wystarczająco miękkie dodać rodzynki i gotować jeszcze przez ok. 10 minut. Gotową, jeszcze ciepłą konfiturę, przełożyć do słoików i pasteryzować przez ok. 30 minut. Gotową konfiturę możemy przechowywać w domowej spiżarce i otworzyć kiedy tylko będziemy mieć na nią ochotę.

Przepis na bakaliowy chutney z dodatkiem chilli i pomidorów

Składniki na 6 słoiczków

1 kg pomidorów

100 g Żurawiny Całe Owoce Bakalland

150 g Rodzynek bursztynowych Bakalland

100 g Śliwek Całe Owoce Bakalland

2 cebule

2 ząbki czosnku

2 łyżki oliwy

szczypta chilli (lub połowa świeżej papryczki)

sól i pieprz do smaku Wykonanie

Cebulę i czosnek pokroić w drobną kostkę. Podsmażyć na patelni, następnie dodać bakalie. Podsmażyć jeszcze przez chwilę, aż wszystkie składniki połączą się ze sobą. Do podsmażonych składników dodać pokrojone w kostkę pomidory. Wszystkie składniki gotować pod przykryciem przez ok. 25 minut do momentu aż połączą się z sobą. Gotowy chutney doprawić solą i pieprzem, aby jeszcze bardziej podbić smak dodać również szczyptę chilli. Następnie chutney przełożyć do słoików i pasteryzować przez ok. 20 minut.

Zainspiruj się!

