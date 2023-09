Droga do Morskiego Oka zamknięta. Remont potrwa do końca tygodnia

Zamknięcie drogi związane jest z remontem drogi. Starostwo powiatowej w Zakopanem będzie tam wymieniać nawierzchnię asfaltową na odcinki 1,2 km od Polany Włosienica w dół. W ubiegłym tygodniu odcinek drogi został sfrezowany. Teraz przyszedł czas na układanie nowej warstwy asfaltu.

W związku z tym od poniedziałku 18 września do piątku 22 września droga zostanie całkowicie zamknięta na odcinku od Wodogrzmotów Mickiewicza aż do Włosienicy. Turyści będą mogli dojść z Palenicy do rozwidlenia szlaków w kierunku Doliny Pięciu Stawów Polskich i do Roztoki.

Dojście do schroniska nad Morskim Okiem możliwe będzie jedynie przez Dolinę Pięciu Stawów Polskich – przez Świstówkę Roztocką, a także przez Szpiglasową Przełęcz.

Modernizacja drogi do Morskiego Oka będzie kosztowała 943 tys. zł, z czego 755 tys. zł to dofinansowanie. Starostwo zapowiada, że jeśli uda im się pozyskać kolejne środki finansowe, nowa nakładka asfaltowa pojawi się także na kolejnym odcinki szlaku.