Druga scena na Santander Letnie Brzmienia – kto zagra na NEXT FEST Stage w Krakowie?

Organizatorzy letniej trasy festiwalowej zapraszają debiutujących artystów i artystki do występu na NEXT FEST Stage, dając im szansę zaprezentowania swojej muzyki przed publicznością w kolejnych miastach. Pośród artystów zaproszonych do występu na Santander Letnie Brzmienia znaleźli się twórcy, którzy zagrali na NEXT FEST Music Showcase & Conference w 2023 i 2024 roku.

Muzyka Helucze to indie pop inspirowany głównie jamajskim dubem. Przenosi słuchacza w pozbawione smutku i trosk, a pełne słońca i odpoczynku miejsce - trochę jak pocztówki z wakacji. Wiktoria Zwolińska to obdarzona niezwykłą wrażliwością autorka tekstów oraz kompozytorka. Finalistka trzeciej edycji polskiej odsłony programu The Voice Kids w 2020 roku.

Magda Kluz wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów. Debiutowała jako połowa duetu SEALS, a jej solowa kariera rozpoczęła się od udziału w projekcie FONOBO Pitcher. W ramach akcji wydała singiel „Rzeka”, którym podbiła serca tysięcy słuchaczy. Odett/Szatt to autorski projekt pianistki i wokalistki Aleksandry Dąbrowskiej oraz producenta Łukasza Palkiewicza.