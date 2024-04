Dyrektor Zespołu Szkół w Czchowie zawieszony, prokuratura prowadzi w jego sprawie postępowanie o naruszenie nietykalności cielesnej kobiety

Postępowanie przygotowawcze przeciwko dyrektorowi Zespołu Szkół w Czchowie prowadzone jest w kierunku art. 157 par. 2 kk.

— Dotyczy spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu osoby pokrzywdzonej, podejrzanym jest pan Rafał C. W tej chwili jesteśmy na bardzo wstępnym etapie tego postępowania, po wykonaniu czynności procesowych z udziałem osoby pokrzywdzonej i podejrzanego — mówi Andrzej Leśniak, prokurator rejonowy w Brzesku.

Chodzi o incydent, do jakiego miało dojść 29 marca w Brzesku. Rafał C. miał dopuścić się naruszenia nietykalności cielesnej skutkującego powstania obrażeń ciała. Osobą pokrzywdzoną jest kobieta, u której mężczyzna spowodował obrażenia. — Wystąpiły one na obu rękach i szyi. Według opinii biegłego medyka naruszyło to czynności narządów ciała osoby pokrzywdzonej na czas nieprzekraczający dni siedmiu — precyzuje prokurator Leśniak.

Zarząd Powiatu Brzeskiego w poniedziałek 15 kwietnia 2024 r. podjął uchwałę o zawieszeniu nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora Zespołu Szkół w Czchowie. Nastąpiło to po tym, jak w piątek 12 kwietnia 2024 roku do starostwa wpłynęło zawiadomienie z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Brzesku o prowadzeniu postępowania przygotowawczego.