Dzieci bawiły się na wyjątkowym Marcin Gortat Camp 2021 w Krakowie [ZDJĘCIA]

W tym roku cykl Marcin Gortat Camp zawita do siedmiu miast. W sześciu z nich udział biorą dzieci w wieku 9-13 lata. Na koniec sierpnia zaplanowano imprezy dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo. Najpierw w Krakowie, a następnie w Warszawie. W sobotę dzieciaki pojawiły się w Kärcher Hala Cracovia Centrum Sportu Niepełnosprawnych przy Al. Marszałka Ferdinanda Focha i świetnie bawiły się pod kierunkiem nie tylko Marcina Gortata, ale przede wszystkim członków reprezentacji Polski na wózkach.

- Jesteśmy bardzo wdzięczni chłopakom, bo bez ich pomocy nie udałoby się tego wszystkiego tak zorganizować - podkreślał Marcin Gortat. - Ja dzieciakom mogę przekazać swoje doświadczenie życiowe, pedagogiczne, ale jeśli chodzi o specjalistyczny trening na wózkach, to chłopaki robią to znakomicie.

W tych treningach na wózkach udział wzięli również sam Marcin Gortat, ale również inny były świetny koszykarz Maciej Zieliński, który również przyjechał do Krakowa.

- Idzie ciężko, ale walczymy - mówił o tego typu treningu Zieliński. Dodał również: - To dla nas jest ogromne przeżycie, bo to jest zupełnie inna koszykówka, inne doznania w kontakcie z tymi dzieciakami. Jestem dla nich pełen uznania, jak walczą z przeciwnościami losu. To super sprawa, że chcą być aktywni. Te dzieci pokazują nam, że nigdy nie można się poddawać.