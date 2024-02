Dziś Puchar Świata na Jaworzynie. Za nami losowanie numerów startowych. Nasz mistrz świata z „trójką”

Jak przekazał portal pkl.pl (Polskie Koleje Linowe) z punktu widzenia zawodników losowanie jest bardzo istotną kwestią, ponieważ im niższy numer, tym lepsza trasa. Dzięki temu zawodnicy startujący jako pierwsi, mogą wykorzystać w zupełności warunki panujące na trasie i zawalczyć o jak najlepszy czas.

- Chciałbym podziękować wszystkim zawodnikom, którzy przybyli do Krynicy-Zdroju na to wydarzenie. Jest to dla nas niesamowite, że możemy organizować pierwszy w historii Puchar Świata w snowboardzie. Mam nadzieję, że nie zawiedziemy kibiców i zawodników, że będą chcieli tutaj wracać na kolejne zawody, bo obiecuję, że postaramy się, by w przyszłości dalej je organizować – mówił obecny podczas tego piątkowego wydarzenia prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz.