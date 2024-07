EKUZ. Gdzie wyrobić w Krakowie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego? Gdzie załatwić sprawę od ręki? Jakie dokumenty są potrzebne?

EKUZ, Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Kawałek plastiku, który nic nas nie kosztuje, a w sytuacji awaryjnej na wakacjach może okazać się wręcz bezcenny. Dla własnego komfortu traktujmy EKUZ jako ważny element bagażu w podróży do tych krajów, w których Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego obowiązuje. A jak wyrobić kartę? Gdzie tę sprawę załatwimy od ręki w Krakowie? Wyjaśniamy.

EKUZ. Gdzie szybko wyrobić w Krakowie?

Aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, należy złożyć wniosek w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wydawaniem kart EKUZ w Krakowie zajmuje się punkt obsługi klientów w Małopolskim Oddziale NFZ przy ul. Wadowickiej 8W (przystanek tramwajowy Rzemieślnicza, przystanek autobusowy Rondo Matecznego). Czynny w poniedziałek w godz. 8-18, od wtorku do piątku w godz. 8-16. Co najważniejsze - to miejsce, w którym sprawę załatwimy od ręki. Procedura wygląda następująco: pobieramy bloczek (z literą E), czekamy w hallu na swoją kolej, a gdy już na elektronicznej tablicy pojawi się nasz numer, przechodzimy do sali, w której znajdują się stanowiska obsługi. I urzędnik w okienku wyrabia kartę EKUZ - oczywiście jeśli przedstawimy wypełniony wniosek oraz dokument tożsamości.

Wnioski można wypełnić wcześniej po pobraniu z internetu, ale wnioski do wypełnienia przygotowane są też w hallu Małopolskiego Oddziału NFZ. Wiele do wypełniania nie ma, załatwiając sprawę w ten sposób wpisujemy PESEL, datę urodzenia, imię i nazwisko. Jeszcze tylko dwa podpisy i to tyle.

Tak samo, jeśli wnioskujemy o wydanie EKUZ dla dziecka (wówczas we wniosku zaznaczamy opcję: członek rodziny osoby ubezpieczonej). Na wizytę w celu wyrobienia EKUZ możemy się też umówić poprzez formularz w internecie na stronie rejestracja.nfz-krakow.pl. To pozwala ominąć (albo znacznie skrócić) ewentualną kolejkę.

Inne sposoby złożenia wniosku o EKUZ

Internetowe Konto Pacjenta (IKP)

Wypełniając wniosek przez Internetowe Konto Pacjenta otrzymamy informację o przewidywanym okresie ważności nowej karty EKUZ. Na podstawie wniosku złożonego online, karta zostanie wygenerowana w Centrum Usług Wspólnych i wysłana na wskazany we wniosku adres.

ePUAP

Identyfikator adresata: 3bdy2cb654 Pocztą

Adres: Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ. ul. Józefa 21, 31-056 Kraków z dopiskiem "Wniosek o wydanie EKUZ".

Czym jest EKUZ? Dlaczego warto ją wyrobić?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego potwierdza, że jej posiadacz ma prawo do leczenia w czasie wyjazdów turystycznych lub zawodowych do większości krajów europejskich. Są to:

kraje Unii Europejskiej

Islandia

Liechtenstein

Norwegia

Szwajcaria

Wielka Brytania EKUZ może zostać wydana wyłącznie oso­bom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego lub osobom, które mają prawo do świadczeń zdro­wotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi. EKUZ jest ważna z dowodem tożsamości. EKUZ uprawnia do wszystkich świadczeń zdrowotnych za granicą, które będą niezbędne w Twoim stanie zdrowia do końca pobytu w danym kraju. Nie refunduje leczenia planowanego. Zasady korzystania z EKUZ

Prawo do leczenia przysługuje posiadaczowi karty EKUZ na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele kraju, do którego się udaje. Jeśli w danym państwie jest np. obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to i Ty za nią zapłacisz. NFZ tego nie pokryje. Np. we Francji zapłacisz 30 proc. honorarium lekarza, w Austrii – koszt wezwania karetki, w Niemczech – 10 euro za dzień pobytu w szpitalu.

Podobnie jak w Polsce, za granicą nie wszyscy lekarze mają umowy z ubezpieczalnią. Dlatego zanim skorzystasz z usług lekarza, sprawdź, czy jesteś u takiego, który honoruje kartę EKUZ.

EKUZ dla dziecka

EKUZ nie jest kartą dla całej rodziny. Każdy jej członek otrzymuje swoją kartę, także dziecko. EKUZ jest ważna z dowodem tożsamości dziecka lub rodzica.

