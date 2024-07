Lecisz na wakacje i zapomniałeś paszportu? Spokojnie. Na krakowskim lotnisku zaczął działać punkt paszportowy dla zapominalskich Marcin Banasik

Punkt Wydawania Paszportów Tymczasowych w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków – Balice jest drugim takim punktem w Polsce (po Lotnisku Chopina w Warszawie)

Gdzie jest mój paszport??? To pytanie niestety nieraz pada na lotnisku tuż przed odlotem na wymarzone wakacje. Bywa, że ktoś zapomniał zabrać dokument z domu albo został on skradziony. Zdarzają się podróżni, którzy w ostatniej chwili odkrywają, że ich paszport stracił ważność. I co wtedy? Z wyjazdu nici?