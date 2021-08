Fascynujące odkrycia na Wawelu. Wśród znalezisk denar krzyżowy i bruk sprzed 1000 lat

Ten bruk sprzed tysiąca lat w ocenie badaczy jest zdecydowanie najciekawszym znaleziskiem.

- Trzeba sobie uświadomić, że jeśli to bruk z X wieku, to możemy nawet mówić o tym, że jest z czasów jeszcze panowania czeskiego w Krakowie. Bo dopóki nie zjawił się tutaj Mieszko I i nie wyciął w pień całej załogi czeskiej, to - przynajmniej do ok. 989 roku - na Wawelu panowali Czesi - przypomina kierujący badaniami archeolog Paweł Kajfasz.