Faszyn from polskie ulice. Te "stylizacje" budzą śmiech politowania. Zobaczcie zdjęcia, bo nie uwierzycie! Ubralibyście się tak?

Faszyn from polskie ulice

Trzeba przyznać, że "kreatywność" Polaków nie zna granic. Choć pomysłowość kojarzy się zdecydowanie pozytywnie, to w przypadku przedstawionych w galerii "stylizacji" prowadzi raczej do śmiechu politowania. Niektóre kreacje to ewidentne wpadki, niektóre wyglądają jednak na przemyślane koncepcje. Jedno jest pewne - nie sposób przejść koło nich obojętnie. Przyciągają wzrok i wywołują uśmiech na twarzy.

Moda a raczej "antymoda"

Co kierowało ludźmi, decydującymi się na takie modowe ekstrawagancje? Być może to sposób na zwrócenie na siebie uwagi i chęć wyróżnienia się z tłumu. I nie ma nic w tym złego! Problem pojawia się jednak w momencie, w którym wybrana garderoba zupełnie do siebie nie pasuje lub jest dobrana zupełnie nieadekwatnie do okoliczności (np. wysokie szpilki na wysokogórskiej wycieczce, czy prześwitująca sukienka w kościele). Faszyn from polskie ulice to jednak nie tylko sam dobór ubrań, ale także "wyjątkowe" makijaże, fryzury czy dość specyficznie wykonany manicure. W każdym razie pomysłów na antymodę na ulicach można znaleźć całkiem sporo. Przejdźcie do galerii zdjęć i bawcie się dobrze!