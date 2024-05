Fatalna wizytówka Krynicy-Zdroju. Będzie kolejna próba zakupu dworca PKP. Jest nowa wycena i nadzieja, że miejsce wstydu zniknie Joanna Mrozek

Dworzec kolejowy w Krynicy-Zdroju nie jest z pewnością jego wizytówką. Od lat władze chcą to zmienić i starają się wykupić obiekt wraz z przylegającym do niego terenem. Być może to w końcu uda się w tym roku. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotowały nową wycenę i już wkrótce planują podpisać z samorządem uzgodnienia co do transakcji. Ile za obiekt zapłaci Krynica-Zdrój?