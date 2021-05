Figura lwa wykonana ze złoconego srebra wzbogaciła kolekcję wawelskiego Skarbca Koronnego

Prace Wyspiańskiego od jesieni będzie można zobaczyć w Europeum. Co z planowanym nowym oddziałem muzeum poświęconym artyście?

Do czasu powstania budynku przeznaczonego do ekspozycji dzieł Stanisława Wyspiańskiego, jego prace będzie można zobaczyć w Ośrodku Kultury Europejskiej, oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie. - Będzie to jedno z najpiękniejszych miejsc w Krakowie, nie tylko w świecie muzealnym - zapowiada prof. Andrzej Szczerski, dyrektor MNK, z którym rozmawiamy o muzeum Wyspiańskiego.