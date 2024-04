Francuskie naleśniki crêpes Suzette. Słynne naleśniki w syropie pomarańczowym [PRZEPIS]

Ponoć najlepsze naleśniki pod słońcem! I co więcej – znane na całym świecie i serwowane w najlepszych restauracjach. Teraz możesz z powodzeniem możesz przygotować francuskie naleśniki crêpes Suzette w swoim domu. Do dzieła!

Francuskie naleśniki crêpes Suzette [PRZEPIS]

Składniki na ciasto naleśnikowe:

100 ml mleka Łaciate 3,2%

100 ml wody

75 g mąki pszennej

1 jajko

olej do smażenia

Dodatkowo:

1 duża pomarańcza

50 g masła extra Mazurski Smak

50 g cukru

50 ml likieru pomarańczowego

Przygotowanie:

Miksujemy składniki na ciasto naleśnikowe. Na rozgrzanej i natłuszczonej patelni smażymy 4 naleśniki.

Pomarańczę parzymy, a obieraczką ścinamy skórkę i kroimy ją w cienkie paseczki. Następnie z pomarańczy wyciskamy sok. Skórkę pomarańczową dodajemy do soku. Na rozgrzaną patelnię wsypujemy cukier i podgrzewamy do rozpuszczenia – nie wolno go mieszać. Następnie dodajemy masło i energicznie mieszamy łącząc je dokładnie z cukrem. Powoli wlewamy sok (ciągle mieszając), aby nie powstały grudki.

Gdy syrop będzie już gładki, wykładamy na patelnię pierwszy naleśnik, dokładnie moczymy go w sosie, składamy w trójkąt i przesuwamy na bok patelni. Czynność powtarzamy z resztą naleśników. Mocno rozgrzewamy zawartość patelni, wlewamy likier pomarańczowy i natychmiast podpalamy, pamiętając o zachowaniu ostrożności. Gdy ogień zgaśnie, naleśniki przekładamy na talerze. Serwujemy od razu, prosto z gorącej patelni.