Naleśniki z brzoskwiniami zapiekane z bezą Koła Gospodyń Wiejskich [PRZEPIS]

Naleśniki ze brzoskwiniami zapiekane z bezą [PRZEPIS]

Składniki:

Ciasto naleśnikowe:

200 g maki pszennej

3 jajka

500 ml mleka

szczypta soli

olej do smażenia

Dodatkowo

1/2 kg brzoskwiń

4 łyżki cukru

1 cukier waniliowy

1/3 szklanki wody

2 łyżki masła

Beza

3 białka

szczypta soli

kilka kropli soku z cytryny

4 łyżki cukru

Wykonanie

Ciasto naleśnikowe: wymieszać wszystkie składniki na ciasto naleśnikowe, aż masa będzie gładka. Naleśniki smażyć na dobrze rozgrzanej patelni.

Brzoskwinie umyć, osuszyć, przekroić na ćwiartki i wypestkować. Włożyć do garnka, dodać cukier, cukier waniliowy, wlać wodę. Zagotować, mieszając od czasu do czasu. Gotować jeszcze przez około 3 minuty, aż brzoskwinie puszczą sok i zmiękną. Odcedzić na sicie. Pozostały sok brzoskwiniowy zredukować, gotując go przez około 5 minut, lub do czasu aż będzie odpowiednio gęsty. Brzoskwiniami przełożyć naleśniki, złożyć je w trójkąty i ułożyć na blaszce. Piekarnik nagrzać do 200 stopni.

Beza: białka ubić z solą i sokiem z cytryny na sztywną pianę. Pod koniec ubijania dodawać po jednej łyżce cukier, wciąż ubijając. Ubijać jeszcze, aż piana będzie lśniąca. Nałożyć bezę na naleśniki i wstawić do nagrzanego piekarnika. Piec przez około 12-15 minut, aż beza będzie lekko zrumieniona.