Naleśniki z prażonymi jabłkami. Proste i pyszne - palce lizać [PRZEPIS]

Nie macie pomysły na letni obiad na słodko? Polecamy rewelacyjne naleśniki z prażonymi jabłkami. Przepis naszej Czytelniczki Iwony Borowiec.

Składniki na puszyste naleśniki

3 szklanki mleka

3 szklanki wody gazowanej

2 szklanki maki

1 jajko

szczypta soli

trochę cukru

olej

Wykonanie

Mleko i wodę wlać do wysokiego naczynia, wsypać mąkę, cukier, wbić jajko, dodać szczyptę soli. Całość miksować do momentu, aż nie będzie grudek.

Pod koniec wlać ok. łyżeczkę oleju, żeby ciasto nie przywierało podczas smażenia.

Odstawić ciasto na około pół godziny. A potem zabrać się do smażenia, najlepiej jeśli nie ma nikogo w domu. W przeciwnym razie, nie nadążymy smażyć, a na koniec prażone jabłka i tak zjemy solo łyżeczką... Można smażyć jednocześnie w dwóch patelniach, żeby poszło sprawniej. Gotowe naleśniki smarujemy np. prażonymi jabłkami, rolujemy i zjadamy od razu.