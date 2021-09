Pomysł na obiad. Knedle ziemniaczane ze śliwkami i z bułką tartą. Jak u babci! [PRZEPIS]

Wielu z nas nie wyobraża sobie jesiennego obiadu czy deseru bez śliwek! A knedle ze śliwkami już od lat rządzą na naszych stołach. Pracy z nimi nie za wiele, a efekt gwarantowany. Tanie, proste i szybkie! Przepisem na knedle ze śliwkami podzieliła się nasza Czytelniczka Andżelika Knop, autorka bloga „W zielonej kuchni”. Skusicie się?

Knedle ziemniaczane ze śliwkami i z bułka tartą. Fot. Andżelika Knop

SKŁADNIKI dla 4 osób

KNEDLE

1 kg ugotowanych ziemniaków

250 g mąki pszennej

3 jajka

szczypta cynamonu

śliwki (najlepiej węgierki)

cukier trzcinowy

ZASMAŻKA

4 łyżki masła

2 łyżki bułki tartej

2 łyżki posiekanych orzechów laskowych

Wykonanie

KNEDLE: Ugotowane ziemniaki odstaw do przestygnięcia. Następnie przeciśnij je dokładnie przez praskę. Do miski przełóż przeciśnięte ziemniaki. Dodaj cynamon, mąkę i wbij jajka (ilość mąki zależy od wilgotności ziemniaków, więc może się okazać, że zużyjecie jej nieco mniej albo więcej.) Zagnieć gładkie i elastyczne ciasto.

Śliwki umyj, przetnij na połowę, wyjmij z nich pestki i przełóż je do miski. Śliwki zasyp 3 łyżkami cukru trzcinowego, tak aby cukier je obkleił.

Z gotowego ciasta odrywaj niewielkie porcje, formuj w okrąg, a na środku układaj połówkę śliwki. Zlepiaj dokładnie ciasto, formując kulkę. Gotowe knedle odkładaj na ściereczkę.

W dużym garnku zagotuj wodę z niewielką ilością oleju (zapobiega sklejania się knedli). Gdy woda się zagotuje, wrzuć na nią knedle (oczywiście nie wszystkie na raz). Gotuj na małym ogniu około 7 minut od momentu wypłynięcia knedli na wierzch.