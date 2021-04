Garbarnia Kraków. "Brązowi" pokonali na własnym boisku wicelidera tabeli GKS Katowice [ZDJĘCIA]

Katowiczanie w 23 min mogli objął prowadzenie, ale Dorian Frątczak udanie interweniował, gdy w zamieszaniu na polu karnym usiłował go pokonać Filip Kozłowski. Im bliżej było jednak końca pierwszej połowy meczu, tym ataki gospodarzy były groźniejsze, ich akcje przeprowadzanie były z większym rozmachem.

W 34 min bliski zdobycia gola dla Garbarni był Grzegorz Marszalik, a w 41 min - po jego centrze - Feliks, którego "główkę" obronił Mrozek. Co się jednak odwlecze... W 44 min Jakub Górski zagrał do Michała Fidziukiewicza, a ten trafił w dalszy róg bramki. Goście tuż przed przerwą mogli wyrównać, ale Frątczak kapitalnie sparował uderzenie Krystiana Sanockiego.

Wkrótce po zmianie stron "Brązowi" mogli podwyższyć wynik, gdy po rajdzie i podaniu Marszalika tuż obok słupka strzelił Feliks. Później ponownie ci dwaj zawodnicy stanowili duże zagrożenie dla obrońców i bramkarza GKS-u. W 67 min Mrozek nie miał problemów ze złapaniem piłki po "główce" Feliksa, ale kilkadziesiąt sekund później był już bezradny po kapitalnym strzale Marszalika z dalszej odległości.

Katowiczanie do końca spotkania dążyli do zdobycia gola, ale brakowało im i szczęścia, i precyzji na polu karnym gospodarzy. Tych ostatnich nie zadawalało dwubramkowe prowadzenie i dążyli do uzyskania kolejnego gola. W 77 min Fidziukiewicz popisał się mocnym strzałem, sparowanym przez Mrozka. Mimo kolejnych obustronnych ataków wynik meczu nie uległ już zmianie.