Garbarnia Kraków. Kibice po długiej przerwie powrócili na stadion "Brązowych". Zjawili się na meczu z Olimpią Grudziądz [ZDJĘCIA]

NOWE Pogoda na 20 maja. Czwartek deszczowy na południu i zachodzie. W kolejnych dniach pogoda bez zmian

Na południu i zachodzie przelotne opady deszczu i burze. Poza tym pogodnie. Temperatura maksymalna w Małopolsce wyniesie od 12 st. C w Nowym Targu i Zakopanem do 17 st. C w Krakowie, Tarnowie i Chrzanowie. Wiatr umiarkowany, w porywach burzowych do 80km/h, północno-zachodni.