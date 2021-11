Gęsina na świętego Marcina. Jak zrobić gęś? Przepisy na dania z gęsią: rosół, filety z warzywami i pieczona noga z gęsi

Rozgrzewający rosół z gęsi z pulpecikami z gęsi [PRZEPIS]

Wykonanie Udka dokładnie opłukać. Zalać zimną wodą i ustawić na wolnym ogniu, do zawrzenia. Po ściągnięciu całego szumu dodać obrane i przekrojone wpół warzywa, chili i przyprawy, poza czosnkiem Gotować na wolnym ogniu przez 3 godziny. Odstawić do ostygnięcia Z rosołu wyjąć udka. Dodać 3 zmiażdżone ząbki czosnku. Po 15 minutach ponownie podgrzać rosół i doprawić solą i pieprzem Pulpeciki z gęsi: Cebulę pokroić drobno i podsmażyć na złoto. Mięso z gęsi obrać ze skóry i oddzielić od kości. Umieścić w blenderze razem z cebulą i warzywami z rosołu. Miksować do uzyskania jednolitej masy Masę do pulpetów doprawić solą i pieprzem, dodać bazylię. Na końcu dodać jajko i dokładnie wymieszać Z masy formować małe kuleczki. Wkładać je partiami do ciepłego rosołu i obgotowywać około 5 minut, nie doprowadzając do wrzenia Rosół podawałam z pulpecikami i szczypiorem. Przepis Agaty Szuckiej

Filet z gęsi z warzywami [PRZEPIS]

Noga gęsia pieczona w glazurze ze śliwek [PRZEPIS]

Tagliatelle z warzyw:

1 cukinia ok. 300 g

2 większe marchewki

2 łyżeczki oliwy

Wykonanie:

Nogi gęsie umyj, osusz, natrzyj dwoma przeciśniętymi przez praskę ząbkami czosnku, solą, obłóż tymiankiem, odstaw do lodówki na co najmniej 30 minut (im dłużej tym lepiej).

Glazura: Śliwki kalifornijskie zalej wrzątkiem i odstaw na ok. 15 minut. Odmoczone śliwki przełóż do blendera dodaj sok i skórkę z cytryny, listki tymianku, przeciśnięty przez praskę czosnek, szczyptę soli, całość zmiksuj na jednolitą masę.

Puree przełóż do rondelka, gotuj ok. 10-12 minut, do uzyskania gęstej masy, na końcu dodaj łyżeczkę miodu. W wysmarowanej olejem lub wyłożonej słoniną brytfance ułóż gęsie nogi, piecz pod przykryciem 30 minut w temp.180 stopni, góra/dół. Po tym czasie zdejmij przykrycie, dodaj śliwki kalifornijskie i rozgniecione ząbki czosnku (w łupinie), piecz 30 minut, przy czym po 15 minutach nałóż pędzlem na gęsie nogi glazurę ze śliwek, zmniejsz temperaturę do 160 stopni. Ilość glazury powinna być obfita. W ciągu kolejnych 15 minut obserwuj stopień spieczenia glazury.

Tagliatelle z warzyw: Obrane marchewki i cukinię umyj, ścinaj obieraczką do warzyw cienkie plastry. Marchewki możesz ściąć do końca, cukinię ścinaj do gniazd nasiennych, resztę odłóż. Na małym ogniu rozgrzej patelnię, dodaj oliwę, wrzuć warzywa, lekko je podsmaż ok. 2-3 minut, zdejmij. Warzywa powinny być nadal lekko chrupiące, al dente.