Gitarowe piosenki o szaroróżowym życiu. Nowa płyta zespołu Muchy już dostępna

Jeśliby próbować wyłonić najważniejszy zespół rockowy na polskiej scenie muzycznej pierwszej dekady XXI wieku, na pewno byłyby nim Muchy. Debiutancki album grupy „Terroromans” w niebanalny sposób łączył gitarową muzykę spod znaku The Strokes czy Franz Ferdinand z inteligentnymi tekstami, opisującymi rozterki ówczesnych dwudziestolatków. Kolejne trzy płyty i liczne koncerty w klubach i na festiwalach sprawiły, że Muchy zapisały się na stałe w historii rodzimej popkultury.

„Szaroróżowe” to piąty studyjny album zespołu. Na krążku znalazło się jedenaście przebojowych, czasem refleksyjnych, albo po prostu ujmujących - piosenek. Zawsze z przekazem i zdecydowanie unikających przerostu formy nad treścią. To historie o szaroróżowym życiu, miłości - tej naiwnej i tej dojrzałej, samotności dużych miast, rozczarowaniu i nadziei. To także nieoczywisty komentarz do rzeczywistości i kojące dźwięki na dzisiejsze niepokoje.