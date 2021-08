Gmina Oświęcim. Specjalna aplikacja wychwyci tych, którzy nie płacą za odbiór śmieci komunalnych, a powinni

- W gminie mamy zameldowanych przeszło 18 600 mieszkańców, a deklaracje dotyczące liczby osób zamieszkujących poszczególne nieruchomości, na podstawie których ustalane są wysokości opłat, wykazują około 16 700 osób. Owszem, część może studiować czy przebywać za granicą, ale raczej nie ma to wpływu na aż tak dużą różnicę

- Problem w tym, że za kogoś, kto nie płaci za śmieci, muszą potem zapłacić inni. To jest niesprawiedliwe. Według mnie taki program powinien być też zastosowany w mieście

- mówi Krzysztof Wójcik, mieszkaniec Oświęcimia.

Za podanie fałszywych danych do deklaracji grozi kara finansowa w wysokości 500 zł. Mandat sprawy nie kończy, bo oprócz tego właściciele nieruchomości, którzy to zrobili, będą musieli jeszcze zapłacić podatek śmieciowy wstecz. Kary można uniknąć, jeśli ktoś sam zgłosi się do urzędu i uzupełni deklarację.

Złożenie deklaracji za gospodarowanie odpadami powinno nastąpić w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów komunalnych. Z kolei w przypadku zmiany danych związanych ze zwiększeniem lub zmniejszeniem liczby mieszkańców właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do 10 dnia następnego miesiąca, w którym nastąpiła.