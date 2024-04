Gorąco przed MOCAK-iem. Aktywiści protestują przeciwko nowej wystawie

„Instytucja kultury ma szczególną rolę w kształtowaniu nastrojów społeczeństwa w obliczu tragedii. Ma potencjał niwelowania przejawów dyskryminacji, promowania ludzkich wartości. Niestety MOCAK popiera wybielające zabiegi zbrodniczych grup, bierze udział w kreowaniu fałszywej narracji" – zapowiadała protest organizacja Kraków dla Palestyny.

- Nie włączamy się w analizę polityki Izraela i Palestyny, robimy wystawę – komentowała Maria Anna Potocka, odpowiadając na zarzuty, że w trakcie konfliktu w Strefie Gazy promuje izraelskiego artystę. - Prace, które pokazujemy na wystawie powstały wcześniej niż najbardziej dramatyczne wydarzenia w Strefie Gazy. To wystawa krytyczna wobec polityków Izraela i wobec polityków rosyjskich. Jest to konwencja komiksowa, która gra zmniejszaniem wagi powagi. Niektóre tematy umierają z nadmiaru powagi, nie dają się przekazać, wymagają zabiegu karykatury. To samo zrobił Spiegelman w głośnym „Mouse”.