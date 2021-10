Góralka zabiła męża w Czarnym Dunajcu. Tragedia zaczęła się od kłótni o kanapkę. Dostała 10 lat odsiadki

Maria G. i Józef L. byli parą od 20 lat, nie mieli dzieci i utrzymywali się z zasiłków. Często między nimi dochodziło do kłótni, wyzwisk i rękoczynów. W lipcu 2019 r. bardziej agresywna była Maria G. i wówczas poraniła nożem partnera. Po założeniu szwów mężczyzna na własną prośbę opuścił nowotarski szpital. Maria G. za swój czyn dostała w wyroku skazującym do zapłaty 500 zł grzywny. Niedługo potem parę odwiedził członek rodziny i wtedy kobieta nie kryła, że kiedyś i tak zabije Józefa L. Dodała, że „nie siedziała nigdy, to sobie posiedzi”.

Przepowiednia faktycznie się sprawdziła rok później po kolejnym ataku kobiety na partnera.

Z ustaleń prokuratury, a potem nowosądeckiego sądu wynika, że w nocy z 20 na 21 lipca 2020 r. doszło do kłótni nietrzeźwej pary. Józef L. się obudził i zażądał, żeby Maria G. zrobiła mu kanapkę. Kobieta wstała, wzięła nóż kuchenny i zaczęła przygotowywać posiłek, ale partner dalej był opryskliwy, więc odparła, by „zamknął mordę”. On wulgarnie zareagował, że już nie chce kanapki, ale to jeszcze bardziej rozjuszyło kobietę.