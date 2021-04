Góralki szykują się na wesela. Tak się noszą obecnie góralki na ślubach. Kompletny strój kosztuje nawet 4,5 tys. zł 23.04.2021

Kolejny element to gorset wykonany z aksamitu podszytego lnianym płótnem lub jedwabiem. Powinien być haftowany w kwiaty. Może być też uszyte z tybetu - jak spódnica. Zawsze musiał być ściśle dopasowany do figury kobiety i sięgać linii talii eksponując ją. Poniżej pasa doszyte są kaletki. Z przodu gorsetu znajdują się materiałowe oczka, aby zasznurować go białą lub czerwoną wstążką. Obecnie gorsety zdobione są nie tylko haftem. W tym celu używa się również koralików i cekinów.

Postawa damskiego stroju góralskiego to biała koszula. Ta musi być obowiązkowo haftowana białymi nićmi, co zdobi całe rękawy. Najczęściej koszule spotykana w wersji z dziurkowanym kołnierzem i rękawami zakończonymi mankietem. Wykonana powinna być z płótna lnianego lub tkaniny batystowej, koronki.

Na imprezę góralki idą w kierpcach, czyli skórzanym tradycyjnym obuwiu, uszytym z jednego kawałka skóry w kolorze czarnym lub brązowym. Zakładane są do nich specjalne dziergane skarpety zwane „pońcochami”. Ostatnio pojawiła się nowy trend. Chodzi się w kierpcach bez bez skarpet.

Do tego trzeba dobrać sobie odpowiednią biżuterię. Koniecznie muszą to być korale. Wykonywane są one z ciemnoczerwonego lub różowego koralowca. Dawniej liczba sznurów korali oznaczała status materialny kobiety.

Jeśli nie chcemy kupować całego nowego zestawu, możemy zamówić jeden modny w tym sezonie element. A na pewno zabłyśniemy w towarzystwie. Zakup nowego stroju to nie lada wydatek. Gdyby jakaś pani chciała od podstaw skompletować sobie modny strój, musiałaby wydać 4000-4500 zł (cena bez biżuterii).