Gorlice. Ponad 9800 złotych udało się zebrać podczas kiermaszu ciast na rzecz druhów z OSP w Smerekowcu, którzy muszą kupić nowy wóz bojowy

W piątek – kilkanaście godzin na nogach by wożeniu, krojeniu, pakowaniu ciast. W sobotę to samo – wszystko trzeba było spakować do auta chłodni, przejechać do Gorlic na Jarmark Pogórzański, rozłożyć namiot, ładnie nakryć stoły i wyłożyć całe bogactwo smaków, które przywieźli. W pomocowej ofercie były nie tylko ciasta, ale też chleby, domowe masło, jajka, sery.

- Odzew na apel o wsparcie w postaci tych wszystkich wypieków był ogromny – podkreśla Czesława Siura, szefowa KGW w Smerekowcu.

Nie ma się więc co dziwić, że lista tych, do których płyną naprawdę szczere podziękowania od mieszkańców Smerekowca, tamtejszego koła gospodyń i oczywiście jednostki OSP jest długa. Do stolnic, makutr i piekarników stanęły gospodynie KGW z Gładyszowa, Ropicy Górnej, Stawiszy, Skwirtnego. Ciasta piekły się w kołach w oddalonych Lipinkach, Dominikowicach i Kobylance i znacznie bliższych Izbach, Banicy i oczywiście w Uściu Gorlickim oraz Małastowie. Pomocy nie odmówili mieszkańcy Bartnego i Bodaków, Stowarzyszenie Kobiet Wsi Śnietnica, Stowarzyszenie Miłośników Wsi Zdynia, Zumba Show z Gładyszowa, Zofia Szarawara ze Zdyni, Catering Gromik oraz Catering Szczepan Mazur. Najszczersze "dziękujemy" wędrują także do właściciela Jarmarku Pogórzańskiego, który udostępnił miejsce.