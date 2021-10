Hala Gąsienicowa i Czarny Staw Gąsienicowy w jesiennej odsłonie. Pięknie jest! [ZDJĘCIA]

To z Hali Gąsienicowej roztacza się jeden z pocztówkowych tatrzańskich widoków - na Kościelec, to patrząc stąd rozumiemy, dlaczego jest nazywany "polskim Matterhornem" (ze względu na podobny kształt, zbliżony do ostrosłupa). U stóp Kościelca znajduje się natomiast Czarny Staw Gąsienicowy - i to też punkt obowiązkowy na trasie tatrzańskich wędrówek. Z Murowańca dojdziemy tu w pół godziny niebieskim szlakiem, nie zmuszającym do wysiłku. A miejsce na sesję zdjęciową wymarzone!