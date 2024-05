Hala Gąsienicowa w Tatrach już bez śniegu. Za to szczyty wciąż ośnieżone ZDJĘCIA

Hala Gąsienicowa w Tatrach to jedno z bardziej urokliwych miejsc w górach. Znajduje się na wysokości ok. 1500 metrów. Działa tam schronisko PTTK Murowaniec. Hala ta to jedno z bardziej uczęszczanych miejsce w Tatrach. Rusza tam wielu turystów, którzy potem np. wdrapują się na Kasprowy Wierch, czy podchodzą nad Czarny Staw Gąsienicowy.

Także i w tą majówkę jest to wyjątkowo popularne miejsce. 1 maja pojawiło się tam sporo turystów, do czego zachęcała pogoda.

O ile 30 kwietnia IMGW informowało, że na hali leży kilka cm śniegu, o tyle 1 maja nie było go już niemal w ogóle. Za to wędrowców witały piękne widoki – ponad zieloną już halą górowały ośnieżone tatrzańskie szczyty.