Hilton w Zakopanem? W centrum miasta pod Giewontem rozpoczyna się kolejna budowa

Czy w Zakopanem powstaje hotel słynnej marki Hilton? Od kilku dni taka informacja rozgrzewa lokalną społeczność. Chodzi o budowę, która ma ruszyć na działce przy ul. Zamoyskiego – po sąsiedzku kościoła św. Krzyża.

Kilka dni temu ogrodzono teren, gdzie do niedawna mieścił się parking, a wcześniej drewniany budynek mieszkalny. Pojawiła się tablica informacyjna, z której wynika, że powstaje tam budynek mieszkalno-usługowy. W internecie z kolei zaczęły krążyć wizualizacje przyszłego budynku – autorstwa jednego z biuro projektowych, z których wynika, że ma to być hotel pod szyldem Hilton by Hampton. Budynek stawia warszawska spółka, która zajmuje się inwestycjami deweloperskimi w największych miastach Polski. Dla wielu informacja o Hiltonie nie wydała się nierealna – tym bardziej, że Hilton już kilkakrotnie próbował znaleźć sobie miejsce pod Tatrami. Hotel pod tym szyldem miał już działać przy Krupówkach – w budynku dawnego Hotelu Morskiego Oka. Przedstawiciele Hiltona nie dogadali się jednak z miejscowym biznesmenem. Rozmowy zerwano, a dawny hotel Morskie Oko nadal stoi pusty i hula po nim wiatr. Potem Hilton chciał zbudować swój obiekt na Polanie Sywarne w Kościelisku. Też nie wyszło.

I wszystko wskazuje na to, że i tym razem Hilton nie zagości pod Giewontem. Przedstawiciel inwestora w rozmowie z „Gazetą Krakowską” twierdzi, że to na pewno nie będzie Hilton. - To nie będzie hotel, ale budynek z lokalami na wynajem i sprzedaż – mówi krótko. Nie chce jednak na razie informować o zakresie inwestycji. Działka, na której powstaje obiekt, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Budynek może być wysoki na 14 metrów, a powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 40 proc. powierzchni terenu inwestycji. Dodatkowo obszar ten jest objęty tzw. wpisem obszarowym do rejestru zabytków, który ma chronić przede wszystkim układ urbanistyczny obszaru. Dlatego projekt budowlany zaopiniować ma konserwator zabytków.

Paweł Dziuban, kierownik nowotarskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków przyznaje, że taki wniosek do niego wpłynął. - Na hotel Hilton będzie to za mały obiekt – przyznaje. Dodaje zarazem, że obecny projekt jest dużo mniejszy niż wcześniejsza propozycja dla tej działki - sprzed kilku lat. Zaznacza również, że inwestor uzyskał już prawomocne pozwolenie na budowę.

Siostry też chcą budować Będzie to więc kolejna inwestycja deweloperska – kolejna, bo w Zakopanem takich budów jest wiele. I wszystko wskazuje na to, że będzie ich jeszcze więcej w najbliższym czasie. Za budowę chce zabrać się klasztor Karmelitanek Bosych. Jak informuje portal Onet, siostry zamierzają wybudować tam trzy budynki wielorodzinne z garażami podziemnymi, a obecny klasztor chcą zamienić na pensjonat. To o tyle dziwne, że w styczniu 2022 roku siostry poinformowały, że chcą wynieść się z Zakopanego do Stróży, gdzie planują wybudować nowy klasztor. Powodem przeprowadzki miała być planowana budowa deweloperska po sąsiedzku ich klasztoru, a to – zdaniem zakonnic – będzie im przeszkadzało w codziennym życiu. Opuściły więc Zakopane, a swoim dotychczasowym sąsiadom chcą zaserwować to, przed czym uciekły spod Giewontu.

Zakonnice wystąpiły o wydanie warunków zabudowy – plan zagospodarowania bowiem tam nie obowiązuje. Z uwagi na to, że jest on w przygotowaniu, a ponadto w projekcie tereny te są przeznaczone pod działalność sakralną a nie usługową, urząd miasta wydał decyzję o zawieszeniu postępowania – do czasu aż przyjęty zostanie plan zagospodarowania. Na to postanowienie siostry złożyły zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. SKO nie wydało jeszcze decyzji w tej sprawie.

Jak dużo jeszcze można budować? O tym, że Zakopane jest nadmiernie zabudowywane przez deweloperów – mówi się pod Giewontem od paru lat. Niemal wszystkie inwestycje nastawione są na zysk – deweloper buduje, sprzedaje i nic go nie interesuje co będzie dalej. A nabywca apartamentu również chce na nim zarobić i zaczyna go wynajmować turystom. Od czasu pandemii koronawirusa przybyło 30 proc. miejsc noclegowych pod Tatrami, tyle, że ruch turystyczny aż tak dynamicznie nie rośnie. Efekt jest taki, że zarobek z turystów z roku na rok jest coraz mniejszy, a dla wielu zbyt mały, by utrzymać rentowność firmy, czy spłacić zobowiązania zaciągnięte na budowę.

Nowo wybrany burmistrz Zakopanego – Łukasz Filipowicz – przyznaje, że jest kłopot z deweloperką, ale dodaje, że nie ma się co łudzić, że nagle zatrzyma się rozbudowę miasta. - Bo to dopuszczają plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone lata temu. Będziemy robić wszystko, by to ograniczyć. Ale to nie będzie tak, że obejmę urząd i nagle skończy się deweloperka w Zakopanem. Bo jest to po prostu niemożliwe – mówi burmistrz elekt. - To będą procesy długotrwałe. Miasto ma już pewne instrumenty, które możemy i chcemy zastosować szybko, by chociaż ograniczać kubaturę budynków. Natomiast dużą szansą przyszłościową jest plan ogólny, który musimy przygotować do końca 2025 roku. Będzie on dyktował politykę przestrzenną miasta na kolejne długie lata.

Wideo CBŚP na Pomorzu zlikwidowało ogromną fabrykę „kryształu”